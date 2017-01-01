Ordu Büyükşehir Belediyesi, 3 güreşçi transfer etti

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ORDU (AA) - Daha önce Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara'yı bünyesine katan Ordu Büyükşehir Belediyesi, güreşçiler Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel'i de transfer etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, makamında düzenlediği basın toplantısında, daha önce Recep Kara'yı spor daire başkanlığı görevine getirdiklerini anımsattı.

Recep Kara'nın, bundan sonraki müsabakalarda Ordu Büyükşehir Belediyesini temsil edeceğini belirten Yılmaz, ayrıca, alanında başarılı olmuş 3 güreşçiyi daha bünyelerine katmanının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz, güreşçilerin kurdukları Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü adı altında maçlara çıkacaklarını anlatarak, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ata sporumuz güreşe olan desteğimiz sonuna kadar devam edecektir." dedi.

Üç güreşçinin daha önce çok ciddi başarılarının olduğunu kaydeden Yılmaz, Recep Kara başta olmak üzere diğer sporcular Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel'in tüm Ordululara hayırlı olmasını diledi.

Enver Yılmaz, güreşe verdikleri katkıyı salon sporları başta olmak üzere diğer spor branşlarına da yansıtacaklarını sözlerine ekledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı ve Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ise yeni göreve başladığını ifade ederek, "İlk işimize de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başa güreşen ve daha önce de milli takımda Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş arkadaşlarımızı Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesine katmakla başladık. Temmuz ayında yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri önceliğimiz. En son Kırkpınar'ın başpehlivanı olarak hedefimiz, 2017'de de altın kemeri Ordu'ya ve belediyemize getirmek olacak." diye konuştu.

Yeni transfer ettikleri güreşçilerle birlikte ekip halinde bundan sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi adına yurt içi ve dışında yapılacak organizasyonlarda mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Kara, "Temennimiz, Ordu'nun kendi evlatlarını bulup yetiştirip Türk sporuna kazandırmak. Bunun için de çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni transferler Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel de Ordu'ya gelmekten mutlu olduklarını dile getirdi.