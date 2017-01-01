"Arabuluculuk ile uyuşmazlıklar bir günden az zamanda çözüldü"

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ANTALYA (AA) - Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, adalete erişim anlamında arabuluculuğun ciddi ivme kazandığını belirterek, "Ülkemizde şu anda 13 bine yaklaşan uyuşmazlık arabuluculuk ile çözüldü. Bunların yüzde 93'ü bir günde ve bir günden daha az bir zamanda çözümlendi." dedi.

Öztatar, Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ankara Barosu tarafından Antalya'da bir otelde düzenlenen "Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, uzun yargılama süresinin sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir sorunu olduğunu söyledi.

Arabuluculuğun yargılama süresinin azalmasına büyük katkı sağladığını anlatan Öztatar, "Bir hukuki sorunun çözüm süreci 200 ila 400 gün arasındadır. Oysa ülkemizde şu anda 13 bine yaklaşan uyuşmazlık arabuluculuk ile çözüldü. Bunların yüzde 93'ü bir günde ve bir günden daha az bir zamanda çözümlendi." diye konuştu.

Mahkemelerin hukuki sorunları çözdüğünü ama husumetleri çözmediğini vurgulayan Öztatar, şöyle devam etti:

"Ben hakimlik yaptığımda davacı ve davalı beraber hiçbir zaman şunu demedi, 'Hakim bey verdiğiniz karar için çok teşekkür ederiz, gel kardeşim sarılalım?' diyeni ne yazık ki görmedim. İşte burada çok büyük bir fonksiyona sahip arabuluculuk, hukuki sorunu çözdüğü gibi aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkileri düzeltiyor ve husumetleri yok eden bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Arabuluculukta alınan karar ile her iki taraf da mutlu ayrılıyor, bir taraf değil her iki taraf mutlu oluyor."

Öztatar, İş Kanunu Tasarısıyla 400 bine yakın uyuşmazlığın arabuluculukla çözümlenmesinin hedeflendiğini, dosya masrafı bulunmayan arabuluculuğun çok daha ekonomik olduğunu bildirdi.

- Vali Karaloğlu'nun konuşması

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Türkiye'de zaman zaman güven araştırmalarının yapıldığını, bu kapsamda yayınlanan endekslere göre, adaletle ilgili konularda toplumun memnuniyet düzeyinin düşük kaldığını söyledi.

Bunun adliyelerde çalışan hakim ve savcılardan kaynaklanmadığını vurgulayan Karaloğlu, "Birinci sebebi müthiş bir iş yükü var mahkemelerimizde, dosya yükü ağırlığı çok fazla. Dolayısıyla bizim dededen toruna kalan, özellikle gayrimenkul ve ticaret davalarımız var. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de klasik yargılama metodları dışında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına dönük çalışmalar başladı." dedi.

Karaloğlu, arabuluculukla çözülen dava sayısının artırılması için daha çok çalışılması gerektiğini kaydetti.











