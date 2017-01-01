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Şehitler anısına "Cennet Güllerine Mektup Var" kitabı

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:07

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesindeki öğrencilerin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit edilenlerin anısına yazdığı mektuplar bir kitapta toplandı.

Midyat 75. Yıl İMKB Ortaokulu öğrencileri, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanlar anısına mektup yazdı. Mektuplar, "Cennet Güllerine Mektup Var" adlı 176 sayfadan oluşan kitapta bir araya getirildi.

Okul Müdürü Yılmaz Ölmez ve Türkçe öğretmeni Ahmet Aytimur'un desteğiyle ilk etapta bin adet basılan kitap, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'a hediye edildi.

Kitabı inceleyen Altay, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan kitap için öğrencilere teşekkür eden Abdulkadir Altay, "Güzel bir kitap olmuş, hayırlı olsun. 15 Temmuz ve İslam şehitlerine Allah rahmet eylesin." dedi.

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