Zonguldak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin eski 4 askerin yargılandığı davada, tutuklu sanık dönemin Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, komutanlıkta görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan, Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tanık Sedad Arıcan'ın dinlenilmesinin ardından duruşmada söz verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Heyet, dönemin Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerine karar verdi

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İddianamede, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.