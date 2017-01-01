Eller Suriye'nin huzuru için semaya kalktı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Suriyeliler, cuma namazı sonrası ellerini semaya kaldırarak ülkelerine ve İslam dünyasına huzur gelmesi, savaşın sona ermesi için dua etti.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sivricehöyük Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaklaşık 24 bin Suriye vatandaşı barınıyor.

Cuma namazında konteyner kentteki camileri dolduran Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın durması, huzurun gelmesi için ellerini semaya kaldırarak dua etti.

Konteyner kentteki cami imamlarından Neşet Nasır, AA muhabirine, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine gösterdikleri kardeşlikten dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin her zaman mazlum ve yetimlerin destekçisi olduğunu vurgulayan Nasır, "Bütün vatandaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle Kahramanmaraş'ımıza bize yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim güvenliğimizi sağlayan bütün güvenlik güçlerine teşekkür ederiz." dedi.

Türkiye'de insanları güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını isteyen Nasır, "Rabbim Irak ve Suriye milletine yardım etsin. Mazlumlara yardım etsin. Müslümanlara insanlığa yardım etsin. Suriye'ye huzurun gelmesi için dua ediyoruz. Rabbim bizleri en kısa sürede ülkemize dönmemize vesile kılsın." diye konuştu.

- "Suriye için ağlıyorum"

Camide hutbe dinlerken neden sürekli ağladığının sorulması üzerine 76 yaşındaki Muhammet Ali Kel ise vatanına, dayılarına, hayatı ve canı olan Suriye'ye ağladığını söyledi.

Suriye'nin bir büyük aile olduğunu ancak buranın parçalandığına dikkati çeken Kel, şunları kaydetti:

"Suriye bizi yetiştiren yer, onun için ağlıyorum. Allah'ım bize Türkiye gibi bir ülke gönderdi. Binlerce şükür olsun ki bizi korudu, koruyor ve kucakladı. İnşallah en kısa sürede vatanımıza döneriz. Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin. Kıldığımız namazları kabul eylesin. Ülkemize huzur versin."

Konteyner kentteki mahalle muhtarlarından Ahmet Debdup da bütün şehitlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Debdup, Türkiye'de yaşayan küçüğünden büyüğüne bütün vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.







