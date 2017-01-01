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Ordu merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:13

ORDU (AA) - Ordu merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 26 kişi yakalandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 45 şüpheli için Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Sinop, Konya, Rize, Çanakkale, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında memur, örgütün eski şirket çalışanları ve kamudan ihraç olanlarının da yer aldığı 26 kişi gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin Emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon kapsamında 19 kişinin daha arandığı öğrenildi.



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