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83 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:13

KİLİS (AA) - Kilis'te 83 yaşındaki Şener Celkanlıoğlu, Müftülükçe açılan kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Kilis'te yaşayan 5 çocuk, 27 torun sahibi 83 yaşındaki Celkanlıoğlu, Kilis Müftülüğünce Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV) bünyesinde açılan Kur'an-ı Kerim kursuna katıldı.

Celkanlıoğlu, ilerlemiş yaşına aldırış etmeden yaklaşık bir yıl önce başladığı kursta arkadaşları gibi Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeyi başardı.

Çocukluğundan bu yana Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin hayalini kurduğu, 83 yaşında da olsa bunu başarmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Celkanlıoğlu, yıllar sonra hayaline ulaşmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Celkanlıoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımın hepsini okuttum, adam ettim ve evlendirdim. Gözüm daima Kur'an öğrenmekteydi. Bunu nasıl yaparım diye düşünürken burayı öğrendim, ilk önce gelinimi ve kızımı gönderdim. Baktım ki süperler, çocuklara 'Durun arkadaş siz oturun, sıra bende' dedim, gelip Fatma hocanın kapısını çaldım, 'Beni kabul eder misin' dedim, o da 'Neden etmeyim, kimliğini al gel' dedi ve kaydımı yaptı."

Celkanlıoğlu, öğrenme sürecinde çok zorluklar çektiğini ancak ağlayarak da olsa sonunda öğrendiğini söyledi.

Kursu düzenleyenlere teşekkür eden Celkanlıoğlu, akranlarına komşularında keyif yapıp dedikodu yapmaktansa böyle Kur'an'ın başında olmaları tavsiyesinde bulundu. Celkanlıoğlu, "10 seneden bu yana kuran öğrenmenin umuduyla yaşıyorum geçen sene kursa başladım. Şükür kitabıma kavuştum. Öğrenmenin yaşı yok, yediden yetmişe herkes gelip Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışsın." dedi.

İl Müftüsü Mahmut Karatepe de Celkanlıoğlu'nun hiç ara vermeden kursa devam ettiğini ve ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini, bunun öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdiğini kaydetti.

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