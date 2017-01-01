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KONYA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği (İSİPAB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç​, Şeb-i Arus törenlerinde her şeyden önce kutsallığın merkezde olmasının muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, "Törenlerin merkezinde ayin-i şerif, mukabele-i şerif ve semanın her zaman için asli merkezi rolünün hiçbir şekilde değişmemesi lazım." dedi.

Kılıç, bir otelde düzenlenen Hazreti Mevlana'yı Anma Törenleri (Şeb-i Arus) İstişare Toplantısında, etkinliklerin herkesi bir araya getiren çok önemli bir program olduğunu söyledi.

Toplantılarda daha iyinin bulunması için görüşlerin alınacağını ve istişare edileceğini ifade eden Kılıç, semanın haricinde gün içinde veya başka günlerde tasavvuf musikisi konserlerinin olması gerektiğini dile getirdi. Ancak semanın, sema olarak kalması gerektiğini aktaran Kılıç, "Törenlerde her şeyden önce kutsallığın merkezde olmasının muhafaza edilmesi gerekiyor. Törenlerin merkezinde ayin-i şerif, mukabele-i şerif ve semanın her zaman için asli merkezi rolünün hiçbir şekilde değişmemesi lazım." diye konuştu.

- "Törenlerin, teknolojik çağda yenilenmesi artık zorunlu hale gelmiştir"

Konya Valisi Yakup Canbolat ise Hazreti Mevlana'nın, Konya'nın dününe, bugününe ve bundan sonraki dönemine katkısının açıkça görüldüğünü söyledi.

Her yıl Konya'da düzenlenen Mevlana törenlerinin, Mevlana'nın görüşleri, tasavvufi düşüncesi üzerine kurulan Mevleviliği modern dünyaya da yaşatmak, Anadolu'yu ve dünyayı geçmişin kültürel değerleriyle tekrar buluşturmak isteğinden doğduğunu vurgulayan Canbolat, şunları kaydetti:

"Törenlerin, teknolojik çağda yenilenmesi artık zorunlu hale gelmiştir. Bu yenilenmenin ehli ve erbabıyla yapılması idaremiz açısından son derece önem arz etmektedir. İstişare toplantılarında Mevlevilik geleneği, kültürel ve sanatsal etkinlikler konuları görüşülerek, yapılacak değerlendirmelerin bundan sonraki ilgili faaliyetlere de ışık tutacağına ümit ediyorum. Türkiye'nin en önemli anma etkinlikleri olan Şeb-i Arus programını, ruhuna ve manasına uygun kutlanmasını arzulamaktayız."

- "Sadece turizm ticareti açısından düşünmemiz gerekiyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de aslına uygun bir Mevlana'ya doğru gidildiğini, gittikçe asıl mecrasına oturan bir süreci yaşadıklarını ifade etti.

Programların çeşitli gayelerle yapılabileceğini anlatan Akyürek, "Fakat esas olarak bir ibadet duygusuyla, Hazreti Mevlana'nın temsil ettiği manaya ve İslam'a hizmet duygusuyla yapılırsa, o diğer gayelerde aslını tahakkuk ediyor. Bu noktada çalışmaları yaparken sadece turizm ticaret açısından düşünmemiz gerekiyor. Niyetimizin düzgün olduğunu önemle vurgulamak isteriz" dedi.

Mevlana Müzesi olarak başlanılan alanın Kültür ve Turizm Bakanlığının 60'lı yıllarda öngördüğü bir proje olduğuna işaret eden Akyürek, şunları kaydetti:

"Bu projeyi 2013'te bakanlık adına yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi olarak işe başladık. Tamamlandıktan sonra bakanlığa teslim edeceğiz. Mevlana Müzesi çalışması, Mevlana Türbesini asli hüviyetine kavuşturulması çalışmasıdır. Müzeyle Mevlana Türbesi asli hüviyetine kavuşacak. Mevlana Müzesi dışarıda bir yere yapılsaydı doğru olmazdı. Mevlana odaktır. Türbeyi gölgelememesi lazımdı. Dünyada kültür şehirlerinde olduğu gibi müze, Mevlana Türbesi'nin bir müştemilatı görünümdeki olması lazım. Orada çalışmalar kolay değil. Daha önce yapılan çalışmalarda kent merkezinde tamamında tarihi dokular ve mezarlık kalıntıları çıkıyor. Burada da Tuzcu Baba ismiyle anılır mezar çevresinde bir odak tespit edildi. Bahçeye uzanıyor. Kültür müdürlüğümüz bakanlıkla da bu konuyu değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımız, o Tuzcu Baba mezarı ve çevresindeki o odağı bir proje revizyonuyla koruyarak, bir açık hava müzesi şeklinde bir görüntü verilerek, hem o manaya saygıyı hem de yeni bir çalışmayı tartışıyor."