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KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde Erkek Kumite Milli Takımı yarı finalde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın akşam seansında erkek kumite takım eleme müsabakaları yapıldı.

Uğur Aktaş, Enes Erkan, Gökhan Gündüz, Rıdvan Kaptan, Serkan Yağcı, Alparslan Yamanoğlu, Muhammet Ali Yılmaz'dan oluşan kumite milli takımı, ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Belarus ile karşılaştı. Seride rakibini 3-2 mağlup eden milliler, çeyrek finale çıktı.

Ukrayna'yı çeyrek finalde 3-1 yenen milliler, yarı finalde Almanya'ya rakip oldu. Milli takım Enes, Uğur ve Serkan'ın aldığı galibiyetlerle rakibi karşısında seride 3-1'lik üstünlük kurarak altın madalya için mücadele etmeye hak kazandı.

Üst üste dördüncü kez finale çıkan milliler karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşarken, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan sahaya gelerek milli sporcuları tebrik etti.

Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın çok iyi geçtiğini, sporcuların hepsinin çok iyi performans gösterdiğini söyledi.

Son yıllarda katıldıkları bütün Avrupa ve dünya şampiyonalarının çok iyi neticelendiğini dile getiren Delihasan, "En son Dünya Şampiyonası'nda bir yol kazasına uğramıştık fakat yeniden toparlandık. Güçlü bir şekilde buraya hazırlandık. Burada da sporcularımız tarih yazdı. Öyle ki ferdi müsabakaların tamamında madalya maçı yapacağız." diye konuştu.





- "Önümüzdeki günler daha aydınlık olacak"





Delihasan, şu ana kadar tamamlanan takım müsabakalarında da biri hariç hepsinde madalya maçı yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bizim için gerçekten çok büyük bir adım. Dünya Şampiyonası'ndan sonra yeniden yukarıya çıkmamızı sağlayan bir organizasyon oldu. Altyapımız, sporcu kalitemiz, antrenör kalitemiz çok üst seviyede, kulüplerimiz iyi durumda. Bunun meyvelerini alıyoruz. Önümüzdeki günler bizim için daha aydınlık olacak."

Milli karateci Enes Erkan ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Avrupa şampiyonluğunu almak ve Türkiye'ye armağan etmek istiyoruz. Hem ferdi hem de takımda hedef şampiyonluk. İnşallah bunu başarmak için elimizden en iyisini yapacağız. Tüm seyirciden dualarını esirgememelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkekler Kumite Milli Takımı pazar günü yapılacak final müsabakasında Fransa ile mücadele edecek.



