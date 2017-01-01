Edebiyat şehrinin öğrencileri sanatı sokağa taşıdı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, resim sanatını halka anlatmak için kent meydanında bir araya geldi.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde, vatandaşların meraklı gözleri arasında resim çizmeye başladı. Gönüllülerin model olduğu etkinlikte öğrenciler, hem sanatlarını anlattı hem de okullarının tanıtımını yaptı.

Okulun resim öğretmenlerinden Mehmet Akif Orçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere şehrin farklı noktalarında canlı performansla resim çizdirdiklerini söyledi.

Halkın ilgi ve merakla öğrencileri takip ettiğini belirten Orçan, "İlgi duyan halkımız geldi, meraklı gözlerle izledi. Öğrencilerimizin sosyal hayatın içinde olduklarını göstermek istiyoruz. Halkımızın Güzel Sanatlar Lisesi'nden haberdar olmasını istiyoruz. Bu sayede de yetenekli öğrencileri okulumuza bekliyoruz." dedi.

Orçan, Kahramanmaraş'ın edebiyat kenti olduğuna işaret ederek bu sebeple de sanatla halkı bütünleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Okulun 4. sınıf öğrencilerinden Ramazan Köşger de amaçlarının sanatı anlatmak olduğunu belirti.

Sanat dolu bir ortamı okuldan buraya taşıdıklarını anlatan Köşger, "Asıl amacımız Kahramanmaraş halkına sanatı sevdirmek. Sokakta vatandaşlara soruyoruz 'Sizi çizelim mi' diye, onlar da kabul ediyor. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sanatı halk ile birleştirdik." diye konuştu.

Öğrencilerden Fatmanur Akar da topluma resim sanatını sevdirmeyi amaçladıkları için okulu meydanlara taşıdıklarını, bir nebze de olsa halkın dikkatini çektiklerini söyledi.