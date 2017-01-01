Bartın'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin eski Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mehmet Erdemir’in yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdemir, avukatı ve yakınları ile tanıklar katıldı.

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenilen Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde görevli olduğu Bartın'da birlikten kendisini yarbayın aradığını ve listede sözde sıkıyönetim komutanı olarak Erdemir'n isminin yer aldığını bildirdiğini ifade etti.

Aktemur, 16 Temmuz günü de Erdemir'in kendisini aradığını ve tatilden Bartın'a döndüğünü söylediğini anlatarak, "O görüşmemizde, öncesinde ve sonrasında kendisiyle 'sıkıyönetim komutanı' olarak listede yer almasıyla ilgili bir şey konuşmadık. Kendisi bana darbe girişiminden dolayı izinden birliğine döndüğünü söyledi. Başka da bir görüşmemiz olmadı." dedi.

Diğer tanıklar da Erdemir ile yaptıkları görüşmelerde "darbe girişimi" ve "sıkıyönetim komutanı" olarak listede yer almasına ilişkin herhangi bir konuda görüşme yapmadıklarını aktardı.

Sanık avukatı da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması ve diğer tanıkların dinlenilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen eski İl Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mehmet Erdemir'in örgütün listesinde sözde "Bartın sıkıyönetim komutanı" olarak adının geçtiği belirtiliyor.

Sanık Erdemer'in "terör örgütü kurma ve yönetme" ve "anayasayı ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.