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KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Ercüment Ünal, "Ne kadar kar ederseniz edin ya da ne kadar zarar ederseniz edin, hiçbir iş insan sağlığından, insan hayatından daha değerli değildir." dedi.

Ünal, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla fabrikanın Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, önceliklerinin iş sağlığı ve güvenliği olduğunu söyledi.

Şirketlerin yıl içinde yürüttükleri faaliyetler neticesinde bazen kar, bazen de zarar ettiğini belirten Ünal, zararın her zaman telafi edilebilecek parasal bir değer olduğuna işaret etti. Ünal, şöyle devam etti:

"Ne kadar kar ederseniz edin ya da ne kadar zarar ederseniz edin, hiçbir iş insan sağlığından, insan hayatından daha değerli değildir. Zarar edersiniz ama bu zararı her zaman kara çevirebilecek imkanı yakalayabilirsiniz. Teknolojinizi geliştirerek, verimliliklerinizi artırarak, daha fazla katma değer üreterek, karı yakalamanız her zaman mümkündür ancak yitirilen canı geri getirmeniz, yitirilen bir uzvunuzu yerine koymanız mümkün değildir."

İş sağlığı ve güvenliğinde görmezden gelinen her bir uygunsuzluğun acı ve gözyaşı olarak geri döneceğine dikkati çeken Ünal, "Hiçbirimizin ailemizi bu acıya sürükleme hakkımız yok. Her şeyi öteleyebiliriz, her şeyden vazgeçebiliriz ama çalışanımızın sağlığından ve güvenliğinden vazgeçemeyiz ve öteleyemeyiz. Bunun için şirketimizde kurulan iş sağlığı güvenliği sistematiklerini koruyacak ve geliştireceğiz. Bu konuda her birimize büyük sorumluluk düştüğünü unutmayacağız. Gerçekleştirdiğimiz tatbikatları aralıksız sürdürecek ve bu konudaki pratiklerimizi geliştireceğiz. Kaza paylaşım sunumlarımızı çok önemsediğimi bilmenizi isterim. Yaşadıklarımızdan elde ettiğimiz tecrübeler, olası kazaları önleyecektir." diye konuştu.

Ünal, şunları kaydetti:

"2016 yılında ünitelerimizde gerçekleştirilen 23 haberli güvenlik turunda tespit edilen uygunsuzluklarının yüzde 85'ini giderdik. 2017 yılında bu sayıyı 30'a çıkararak belirlenen uygunsuzlukların tamamını gidermeliyiz. Gelecek yıldan itibaren bu turları habersiz güvenlik turlarına çevirmeliyiz. Sürdürülebilir bir iş sağlığı güvenliği politikasını şirketimizde hakim kılamadığımız sürece, sıfır iş kazası hedefine ulaşmamız mümkün olamaz. Habersiz güvenlik turlarının ödül ve ceza sistemi, bizler için hem teşvik edici hem de caydırıcı olacaktır."

İş kazalarında hayatlarını kaybeden çalışanlar için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, hafta dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve slogan yarışmalarında dereceye girenlerle, son bir ve son 3 yıldır iş kazası yaşanmayan başmühendisliklere ödülleri verildi.

Etkinlik, tiyatro gösterisi ve Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.



