2 bin öğrenci şehit Halisdemir anısına yarıştı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir adına düzenlenen futbol turnuvasına 2 bin öğrenci katıldı.

Kent merkezindeki Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunun Halisdemir adına organize ettiği futbol turnuvasında, ilkokulların dördüncü sınıflarında eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu 37 takım yer aldı.

Okulun halı sahasında eleme usulü yapılan ve 3 hafta süren müsabakalar sonunda Cumhuriyet İlkokulu 4-F sınıfı takımı, 30 Ağustos İlkokulu 4-C sınıfını yenerek şampiyon oldu. İkinciliği 30 Ağustos İlkokulu 4-C sınıfı, üçüncülüğü Hüsnü Özyeğin İlkokulu 4-D sınıfı, dördüncülüğü de Cumhuriyet İlkokulu 4-D sınıfı elde etti.

Karşılaşma sonunda okulun spor salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan okul müdürü Abdurrahman Ergül, amaçlarının hem okullarını tanıtmak hem de 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdiği kahramanlıkla Ömer Halisdemir'i öğrencilere anlatmak olduğunu söyledi.

Turnuva boyunca Halisdemir'in ve diğer şehitlerin kahramanlıklarından bahsedildiğini ifade eden Ergül, "Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gelecek nesiller, Ömer Halisdemir ve diğer şehitlerimizin kahramanlıklarını iyi bilirlerse, onların yolundan emin adımlarla gideceklerdir." dedi.

Konuşmanın ardından okul takımlarına ödülleri ve çeşitli hediyeler verildi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.