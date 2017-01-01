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ANTALYA (AA) - Antalya'da gittiği hastanede diş tedavisinin yapılmadığını öne süren ve HIV virüsü taşıdığı belirtilen kişi, maket bıçağıyla kendine zarar verdi.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine gelen İ.R, tedavisinin yapılmadığı iddiasıyla bahçeye çıkarak yanındaki maket bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı. Güvenlik görevlileri, hastanenin giriş çıkışlarını kapatarak, yetkililerden yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, İ.R'yi ikna etti. Sağlık ekiplerince, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İ.R, tedavi altına alındı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, İ.R'nin daha önce de hastanelerinden hizmet aldığını ve bu gelişindeki gibi durumlar yaşandığını ifade etti.

Er, hastanın tedavisi için kliniği boşaltıklarını ancak kişinin tedaviyi kabul etmediğini söyledi.