"Esnafımız bizi hükümete karşı mahcup etmedi"

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DÜZCE (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, esnaf ve sanatkarların kooperatifler aracılığıyla son 14 yılda yaklaşık 20 milyar liralık kredi kullandığını söyledi.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (DESKKOP) Başkanı Ertan Taşlı'yı makamında ziyaret eden Şarlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şarlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf kefalet kooperatiflerinin çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Kooperatiflerimiz olmasaydı bugün ülkemizde pek çok esnafımız ve sanatkarımız kepengini kapatmış olurdu. Bizim verdiğimiz desteklerle esnaf ve sanatkarlarımız iş yerlerini geliştirmekte ve ayakta kalmaya çalışmaktadır." dedi.

- "Son 14 yılda 20 milyar kredi kullanıldı"

Kooperatiflerin son 14-15 yılda esnaf ve sanatkarlara daha çok yardımcı olduğunu vurgulayan Şarlı, "Biz ne kadar gayretli olursak olalım, siyasi erkin bize desteği olmazsa bizim bir şey yapmamız mümkün değil. 1952 yılında kurulan kooperatiflerimizin 2002 sonunda kullandığı kredi miktarı 120 milyon liraydı, bu 50 senelik zaman içerisinde olan bir rakam. Son 14 yıla baktığımızda da bu 120 milyon liranın 20 milyar lirayı aştığını görüyoruz. 50 yılda 120 milyon, 14 yılda 20 milyar. Bu bizim kesimimize, hükümetin desteği. Faizlerimiz çok yüksek, yüzde 55-60 seviyelerindeydi. Bugün geldiğimiz noktada bir yıla kadar olan vadeli kredilerde yüzde 4, bir yılı aşan vadeli kredilerde de yüzde 5 gibi Türkiye'nin en düşük maliyetli kredisi ile esnaf ve sanatkara destek veriyoruz. Bunun yanında kredi limitinden de bahsetmek gerekiyor. 2002 yıllarında esnafımızın kullanabileceği en yüksek kredi miktarı 5 bin liraydı, bugün 150 bin liraya kadar kefalet verebilme imkanımız var." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve sanatkarlara sağlanan kredilerin geri dönüşlerine değinen Şarlı, şunları kaydetti.

"Bizde takibi artan kooperatiflere Halkbank finansman göndermez, yani o kooperatif finansman dağıtamaz. 2002 sonunda Türkiye'deki 900 kooperatifin üçte ikisi kredi veremiyordu, bugün 958 kooperatifin sadece 60 tanesi kredi veremiyor. Hükümetimiz tarafından bize yapılan destekler karşılıksız kalmamış, almış olduğumuz kredileri tahsil ederek görevimizi yapmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Burada en büyük alkışlanması gereken kesim, esnaf ve sanatkarımızın bizatihi kendisidir. Esnaf ve sanatkarlarımızın işlerinin dört dörtlük olduğunu söylememiz mümkün değil, büyük bir 15 Temmuz travması yaşadı bu ülke. Bu travmada bırakın küçük esnafı büyük sanayiciler bile çok olumsuz şekilde etkilendiler. Bütün bunlara rağmen esnaf ve sanatkarımız biz yöneticileri hükümete karşı mahcup etmemiştir. Ödemelerini muntazaman yaparak hem kendilerinin kredilerinin artmasına vesile olmuşlardır hem de bizi hükümetimize karşı mahcup etmemişlerdir."

Şarlı, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının ardından ekonomi ağırlıklı hamlelerin artmasını beklediklerini, bu hamlelerden esnaf ve sanatkarın olumlu etkileneceğini düşündüklerini sözlerine ekledi.



