Yakınlarını öldüren kişinin cenazesini alan olmadı

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ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde aralarında emekli Vali İsmet Metin, eşi ve kızının da olduğu 5 yakınını silahla vurarak öldürmesinin ardından intihar eden Denizhan Dener'in cenazesi, yakınları tarafından alınmaması nedeniyle Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor.

Alınan bilgiye göre, akrabaları tarafından alınmayan Dener'in cenazesini defnetmek için bir arkadaşı ve eski öğretmeni olduğu belirtilen kişi kuruma müracaat etti.

Yetkililerin, savcılıktan izin alınması durumunda Dener'in naaşının teslim edileceğini bildirmesi üzerine cenazeyi almak isteyenler morgdan ayrıldı.

- "Onu çok sevdim ancak o beni, ailesini, herkesi kandırdı"

AA muhabirinin telefonla ulaştığı Dener'in kız arkadaşı Hanım K, cenazeyi teslim almak istediklerini söyledi.

Dener'i çok sevdiğini anlatan Hanım K, "Ben onu çok sevdim. Ama o beni, ailesini, herkesi kandırdı. Şu an hakkımda her şey yazılıyor. Gerekli açıklamayı avukatımla birlikte yapacağım. Yanlış yazılanlar hakkında dava açacağım. Cenazeyi almak için ortak bir arkadaşımız morga gitti. Ancak birinci dereceden yakını olmadığı için vermemişler. Savcılığa müracaat edilmesi gerekiyormuş. Eğer gerekli izinler verilirse Denizhan'ı biz defnedeceğiz." diye konuştu.

- Olay

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 Sokak'ta 2 gün önce bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Evin kapısının açılmaması üzerine savcılıktan izin alınmış, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yardımıyla kapı kilidi kırılarak içeri girilmişti. Evde 6 kişinin cesetlerinin bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderilmişti.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede cesetlerin emekli Vali İsmet Metin, eşi Nurşen ve kızı Senem Metin ile Denizhan Dener, halası Gönül Cengiz ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz'e ait olduğu belirlenmişti. Nurşen Metin'in yeğeni Denizhan Dener'in kız isteme meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği ileri sürülmüştü.