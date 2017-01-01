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Rize merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:46

RİZE (AA) - Rize merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi yakalandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için Rize, Trabzon, Ordu, Batman ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen operasyonda, aralarında öğretmen, esnaf ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.


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