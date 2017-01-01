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Kabe'den getirdiği toprağı da çaldılar

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:50

UŞAK (AA) - Uşak'ta telefonla dolandırıcılık yapan ve yaşlı bir kadının yaklaşık 80 bin liralık ziynet eşyası ile hac sırasında Kabe'den getirdiği toprağı çalan zanlı tutuklandı.

Ünalan Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Zehra Salgın'ı telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan B.U. (33), yaşlı kadına bir kuyumcuda hırsızlık olayı meydana geldiğini, olay yerinde kimliğinin bulunduğunu, çalınan altınları bulmak için evde arama yapmaları gerektiğini söyledi.

Bir süre sonra yaşlı kadının evine giden B.U, evdeki kasada bulunan yaklaşık 80 bin lira değerinde ziynet eşyası ile Salgın'ın hac sırasında Kabe'den getirdiği bir miktar toprağı çalarak evden ayrıldı.

Bu sırada başka bir olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri B.U. ile yanındaki arkadaşı İ.Ç'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde arama yapan polis, yaşlı kadına ait ziynet eşyalarını ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan B.U. tutuklanırken İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ziynet eşyaları ve Kabe'den getirilen toprak yaşlı kadına teslim edildi.

Zehra Salgın, gazetecilere, "En çok Kabe'den getirdiğim toprağın bulunmasına sevindim. Bu toprak ben ölünce mezarıma konacaktı. Allah polisimizden razı olsun." dedi.


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