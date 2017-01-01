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MİLGEM 5-8 DSH Sonar Sistemi Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:57

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme Enstitüsü Sualtı Çalışmaları ve MİLGEM 5-8 DSH Sonar Sistemi Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı yapıldı.

TÜBİTAK MAM'dan yapılan yazılı açıklamada, merkezin Malzeme Enstitü Müdürü Prof. Dr. Metin Usta öncülüğünde gerçekleşen toplantıya, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Deniz Araçları ve Ar-Ge Daire başkanlıkları ile ilgili şirket temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.

Yetkililerin sunumlarının ardından Sualtı Akustik Laboratuvarının ziyaret edildiği aktarılan açıklamada, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Sualtı Akustik Laboratuvarının, MİLGEM Programı kapsamında SONAR sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi amacıyla kurularak 2008'de hizmete alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda TÜBİTAK tarafından Türkiye'nin ilk milli Sonar dizininin geliştirilip kabul testlerinin tamamlandığı ve Heybeliada Korvetine Temmuz 2009'da başarıyla entegre edildiği anımsatılarak, "Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde milli Sonar Transdüserinin (TBT-01 Ver:1.01) uygulanması sonucunda ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmıştır. TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde oluşturulan 'İleri Akustik Teknolojileri Grubu', çalışmalarını kritik sistemlerin geliştirilmesi yönünde yoğunlaştırarak devam etmiştir. Mayın Avlama Sonar Sistemlerine ve Torpido Sistemlerine yönelik ürünlerin geliştirilmesi örnek olarak verilebilir." ifadeleri kullanıldı.

- "Sualtı akustiği alanında EURAMET'e asosiye üye olundu"

Laboratuvarın referans hidrofonların Türkiye'de ilk ve tek birincil ile ikincil seviye kalibrasyon donanım altyapısını oluşturarak sualtı akustiği alanında EURAMET'e asosiye üye olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Atanmış enstitü olarak sualtı akustiği alanında ülke içerisindeki kalibrasyon izlenebilirliği sağlanmaktadır. Bu kapsamda, koordinatörlüğünü grup sorumlusu Dr. Alper Biber'in yürüttüğü 'Underwater Acoustic Calibration Standards for frequencies below 1 kHz (UNAC-LOW)' başlıklı Horizon 2020 Projesi ülkemize kazandırılmış olup, İngiltere, Danimarka, İsveç ve İtalya'nın proje ortaklığıyla çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalara paralel olarak geliştirilmiş olan ürünlerin, öncelikle milli platformlarda kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Kritik öneme sahip olan bu ve benzeri ürünlerin gerek yerli imkanlarla üretilmesi, gerekse ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla ticarileştirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle yerli firmalar ile proje bazlı iş birlikleri oluşturulmakta ve milli ürün çözümleri firmalara sunulmaktadır."

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