Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinin Torba Mahallesi'nde, içme suyu isale hattının patlaması sonucu beş iş yerini su bastı.

Alınan bilgiye göre, Torba Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde, içme suyu isale hattı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Borudan yola akan su nedeniyle çevredeki bir bahçe ile beş iş yeri sular altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine gelen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) görevlileri arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı bölgede daha önce de sorun yaşandığını belirterek, vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.



