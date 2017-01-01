ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Partinin disiplinine herkes uymak zorunda"

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:04

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan bütün toplantılarda herkes görüşlerini ve düşüncelerini anlattı. Bunların tartışılacağı yerlerde oralar. Orada değerlendirilir, kararlar alınır ama kapıdan çıktıktan sonra partinin disiplinine herkes uymak zorunda." dedi.

Torun, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecenin Deniz Baykal'ın sözlerinin kamuoyunda tartışıldığını ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ise seçimli olağanüstü kurultay çağrısıyla ilgili görüşlerini sorması üzerine Torun, bir referandum sürecini yaşadıklarını anımsattı. Torun, "Sayın Genel Başkan ve MYK bu referandum sürecinde CHP'nin bütün dinamiklerini değerlendirdi. Bütün örgütlerimiz ve milletvekillerimiz başta olmak üzere herkeste elinden gelen çabayı gösterdi. Bu arkadaşlarımızda hiçbir engelle karşılaşmadılar. Hatta kendilerine lojistik destekte verildi." diye konuştu.

Torun, referandum sonrası izlenecek yol haritasıyla ilgili parti içerisinde çeşitli toplantıların gerçekleştirildiğini aktardı.

Bu toplantıların saatlerce sürdüğünü ve değerlendirmelerin yapıldığını söyleyen Torun, "Yapılan bütün toplantılarda herkes görüşlerini ve düşüncelerini anlattı. Bunların tartışılacağı yerlerde oralar. Orada değerlendirilir, kararlar alınır ama kapıdan çıktıktan sonra partinin disiplinine herkes uymak zorunda. Bu partinin kurumsal kimliğini zedelemeden, bu kurumsal kimliğe zarar vermeden devam etmek zorunda." dedi.

Torun, arkadaşlarının düşüncelerine saygı duyduklarını ifade ederek, "Ama bunun yeri yandaş basına çıkarak açıklamalar yapmak, televizyon televizyon gezerek açıklamalar yapmak değil. Sonuçta hepsi sorumluluk sahibi, deneyim sahibi ve birikim sahibi. CHP'ye de değer katan ve burada çok önemli görevlerde bulunan parti büyüklerimiz. Onların sorumlulukları daha büyük. Dilerdim ki bunu yetkili kurullarda tartışıldıktan, konuşulduktan sonra... Bunu farklı yerde tartışarak alanı büyüterek sanki Cumhuriyet Halk Partisinde bir tartışma zemini oluşmuş gibi bir algı yaratılmasaydı." açıklamasında bulundu.

Seyit Torun, arkadaşların kişisel düşüncelerini açıkladıklarını vurgulayarak, "Tek üzüntümüz keşke bunlar yetkili kurullarda dile getirilseydi. Farklı zeminlerde, olmaması gereken zeminlerde tartışılmasaydı, konuşulmasaydı." diye konuştu.

Kurultay takviminin 3 Mayıs itibarıyla açıklandığına dikkati çeken Torun, şunları kaydetti:

"Olağan kurultay olacak. Tahmin ediyoruz Ramazan ayı sonrasında delege seçimleriyle başlayan süreç en son büyük kurultayla tamamlanmış olacak. Geçmişte olduğu gibi örgütlerimiz yine sağduyu içerisinde, demokratik zeminde seçimlerini yapacak."





İLGİLİ HABERLER
Fatsa'da 20 milyonluk doğalgaz yatırımı
YEREL

FATSA'DA 20 MİLYONLUK DOĞALGAZ YATIRIMI
Ordu merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
YEREL

ORDU MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ OPERASYONU

Fatsa'da yollar genişliyor
YEREL

FATSA'DA YOLLAR GENİŞLİYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi, 3 güreşçi transfer etti
YEREL

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 3 GÜREŞÇİ TRANSFER ETTİ

Fatsa Yardım Sevenler Derneği'nin faaliyetleri
YEREL

FATSA YARDIM SEVENLER DERNEĞİ'NİN FAALİYETLERİ
Koyun yününe ilgi azaldı
YEREL

KOYUN YÜNÜNE İLGİ AZALDI
Ordu'da hava ulaşımına sis engeli
YEREL

ORDU'DA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ

Asırlık çeşme vatandaşların su ihtiyacını karşılıyor
YEREL

ASIRLIK ÇEŞME VATANDAŞLARIN SU İHTİYACINI KARŞILIYOR
Ordu'da arazi kavgası: 1 yaralı
YEREL

ORDU'DA ARAZİ KAVGASI: 1 YARALI

Başkan Çamyar Türkiye'de ilk 5'te
YEREL

BAŞKAN ÇAMYAR TÜRKİYE'DE İLK 5'TE
Ordu'da mantar yetiştiriciliği kursu açıldı
YEREL

ORDU'DA MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU AÇILDI
Belediyeden vatandaşlara uyarı
YEREL

BELEDİYEDEN VATANDAŞLARA UYARI
Pazara 375 bin ton fındık sunuldu
YEREL

PAZARA 375 BİN TON FINDIK SUNULDU
Altınordu'da Uçurtma Şenliği
YEREL

ALTINORDU'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ
İŞKUR istihdam otobüsü Fatsa'ya geliyor
YEREL

İŞKUR İSTİHDAM OTOBÜSÜ FATSA'YA GELİYOR
Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın ödülleri verildi
YEREL

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMASI'NIN ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Ordu'da kültür sanat
YEREL

ORDU'DA KÜLTÜR SANAT
Ordu merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ORDU MERKEZLİ 6 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Dere yataklarına hafriyat dökenlere ağır cezalar geliyor
YEREL

DERE YATAKLARINA HAFRİYAT DÖKENLERE AĞIR CEZALAR GELİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...