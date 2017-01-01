Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan bütün toplantılarda herkes görüşlerini ve düşüncelerini anlattı. Bunların tartışılacağı yerlerde oralar. Orada değerlendirilir, kararlar alınır ama kapıdan çıktıktan sonra partinin disiplinine herkes uymak zorunda." dedi.

Torun, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecenin Deniz Baykal'ın sözlerinin kamuoyunda tartışıldığını ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ise seçimli olağanüstü kurultay çağrısıyla ilgili görüşlerini sorması üzerine Torun, bir referandum sürecini yaşadıklarını anımsattı. Torun, "Sayın Genel Başkan ve MYK bu referandum sürecinde CHP'nin bütün dinamiklerini değerlendirdi. Bütün örgütlerimiz ve milletvekillerimiz başta olmak üzere herkeste elinden gelen çabayı gösterdi. Bu arkadaşlarımızda hiçbir engelle karşılaşmadılar. Hatta kendilerine lojistik destekte verildi." diye konuştu.

Torun, referandum sonrası izlenecek yol haritasıyla ilgili parti içerisinde çeşitli toplantıların gerçekleştirildiğini aktardı.

Bu toplantıların saatlerce sürdüğünü ve değerlendirmelerin yapıldığını söyleyen Torun, "Yapılan bütün toplantılarda herkes görüşlerini ve düşüncelerini anlattı. Bunların tartışılacağı yerlerde oralar. Orada değerlendirilir, kararlar alınır ama kapıdan çıktıktan sonra partinin disiplinine herkes uymak zorunda. Bu partinin kurumsal kimliğini zedelemeden, bu kurumsal kimliğe zarar vermeden devam etmek zorunda." dedi.

Torun, arkadaşlarının düşüncelerine saygı duyduklarını ifade ederek, "Ama bunun yeri yandaş basına çıkarak açıklamalar yapmak, televizyon televizyon gezerek açıklamalar yapmak değil. Sonuçta hepsi sorumluluk sahibi, deneyim sahibi ve birikim sahibi. CHP'ye de değer katan ve burada çok önemli görevlerde bulunan parti büyüklerimiz. Onların sorumlulukları daha büyük. Dilerdim ki bunu yetkili kurullarda tartışıldıktan, konuşulduktan sonra... Bunu farklı yerde tartışarak alanı büyüterek sanki Cumhuriyet Halk Partisinde bir tartışma zemini oluşmuş gibi bir algı yaratılmasaydı." açıklamasında bulundu.

Seyit Torun, arkadaşların kişisel düşüncelerini açıkladıklarını vurgulayarak, "Tek üzüntümüz keşke bunlar yetkili kurullarda dile getirilseydi. Farklı zeminlerde, olmaması gereken zeminlerde tartışılmasaydı, konuşulmasaydı." diye konuştu.

Kurultay takviminin 3 Mayıs itibarıyla açıklandığına dikkati çeken Torun, şunları kaydetti:

"Olağan kurultay olacak. Tahmin ediyoruz Ramazan ayı sonrasında delege seçimleriyle başlayan süreç en son büyük kurultayla tamamlanmış olacak. Geçmişte olduğu gibi örgütlerimiz yine sağduyu içerisinde, demokratik zeminde seçimlerini yapacak."















