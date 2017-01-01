Yozgat 1. Ulusal Yemek Festivali başladı

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YOZGAT (AA) - Yozgat Belediyesince düzenlenen 1. Ulusal Yemek Festivali başladı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen festivalin ilk gününde kadınlar arasında yöresel yemek yarışması ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik kurabiye yarışması düzenlendi.

Festivalin açılışında konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kültürlerin tanıtımının önemli olduğunu söyledi.

Müziğini, yemeğini, dilini, örfünü unutan toplumların geleceğinin olmayacağını ifade eden Yurtnaç, "Karadeniz’e giderseniz hamsi, güneye giderseniz kebap yersiniz. Orta Anadolu’ya gelirseniz hamur işi yersiniz, bu bizim kültürümüz, geleneğimizdir. Dolayısıyla bu tür güzellikleri yaşatmak lazım. Bunu yaşatırken de memleketimizi tanıtıyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Kazım Arslan da Anadolu kültürünün Türkiye’nin birçok ilinde ortak olduğunu belirterek, "Yozgatımızın yemek kültürünün diğer illerden aşağı olmadığını biliyoruz ama Türkiye bilmiyor. Şimdi bu yarışmayla, inşallah Yozgat'ın yemek kültürünü Türkiye'nin gündemine taşımış olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yurtnaç ve beraberindekiler, yarışmaya katılan ev hanımları için hazırlanan mutfakları ziyaret edip başarı diledi.

Daha sonra "Bayanlar Mutfakta" isimli yöresel yemek yarışmasında ev hanımları hazırladıkları yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sundu.

- Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklardan pasta

Günün ikinci yarışmasında mutfaklar özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara bırakıldı.

Çocuklar, Zübeyde Hanım Kız Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yardımlarıyla en lezzetli kurabiyeyi hazırlamak için çaba gösterdi. Yağ, yumurta, un ve diğer kurabiye malzemelerini karıştırıp yoğurup, pişiren çocukların tamamı, jüri üyeleri tarafından birinci seçildi.

Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Ankara Derneği Başkanı Mahmut Dolmacı, bu yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü aramadıklarını, tüm çocukların kendileri için birinci olduğunu ifade etti.

Festivalin açılış programına Vali Yurtnaç ve Belediye Başkanı Arslan'ın yanı sıra Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, TAŞPAKON Başkanı Gökhan Tufan, aşçılar, sivil toplum örgüt temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festival, hafta sonu bin testiyle testi kebabı yapılarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girme denemesi ve farklı etkinliklerle devam edecek.