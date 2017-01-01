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HATAY (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Hatay, ilk kaya mezarlarının, Anadolu'daki ilk caminin olduğu, dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi gibi birçok unsurun bulunduğu bir yer. Kentteki müze, dünyanın en büyük mozaik müzesi. Mutlaka herkesin burayı görmesi gerek." dedi.

Yayman, Antakya'da bir otelde düzenlenen "Hatay Sarısı İpek Turizm Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'dan sonra en güzel ilin, tarihin, kültürün, medeniyetin, hoşgörünün şehri Hatay olduğunu söyledi.

Hatay'a çok fazla hizmet getirmek gibi bir hayallerinin olduğunu ifade eden Yayman, burasının, farklı dillerin konuşulduğu, aynı duyguların paylaşıldığı çok önemli bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu dile getirdi.

İpek böcekçiliğinin ve el sanatlarının korunması gereken en önemli faaliyetlerin başında geldiğini vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak bu sanatçıların ve zanaatların korunması konusunda çok önemli çalışmaların altına imza atıyoruz. Antakya, tarih şehridir. Hatay'da daha önce Müze Çalıştayı yaptık. Şimdi ipek. Önümüzdeki süreçte de bakanımızın katılımıyla Kültür ve Turizm Çalıştayı'nı gerçekleştireceğiz. Hatay'da çok önemli kamu yatırımları yapıldı ama artık kentte kültür ve turizm zamanı. Hatay, ilk kaya mezarlarının, Anadolu'daki ilk caminin olduğu, dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi gibi birçok unsurun bulunduğu bir yer. Kentteki müze, dünyanın en büyük mozaik müzesi. Mutlaka herkesin burayı görmesi gerek. Ortak çalışmayla Hatay'ı hak ettiği yere ulaştıracağız. Hatay'ı 2 milyon turistin geldiği bir şehir haline getireceğiz."

- İpek üretiminin artırılması hedefleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş de yaklaşık 8 bin yıllık tarihiyle pek çok kültüre kucak açan Hatay'ın kültürel çeşitlilik açısından geniş bir yelpazeye sahip özel bir coğrafya olduğunu söyledi.

Çalıştayı düzenlemekteki amaçlarının kültürel değerlerin korunması, yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması, geleneği sürdüren sanatçıların desteklenmesi ve bölgeye sağlayacağı ekonomik katkının artırılması olduğunu vurgulayan İbiş, şöyle konuştu:

"Kendine has rengiyle sadece burada üretilen ve Hatay sarısı adı verilen ipek böcekçiliği ve üreticiliğini yaşatmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu çalıştayın omurgasını, ipek üretiminin artırılması, yeni ustaların yetiştirilmesi, ipek envanterinin kurulması, markalaşma, Hatay ipeğine turistik değer kazandırılması, uluslararası tanıtım faaliyetleri ve festivallerinin düzenlenmesi konularını oluşturmaktadır. İpek ve İpek Böcekçiliği Kültürü, somut olmayan kültürel miras Türkiye ulusal envanterimize kayıtlı olan 111 unsur arasındaki yerini almıştır."

Hatay'da geleneksel sanatçıları desteklemek, yaşatmak adına çalışmalarının sürdüğünü belirten İbiş, kentte, tiyatro, geleneksel el sanatçısı, halk ozanı, aşık, mahalli sanatçı, ipek dokuma ustası 38 kişiye sanatçı tanıtım kartı verildiğini bildirdi.

İbiş, Hatay'a ait, halk oyunu, müzik, geleneksel tiyatro, halk mutfağı, mevsimlik bayramlar, inançlar, inanışlar konularında 2 bin 609 bilgi ve belgenin de merkezlerinde kayıt altında alındığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, kentte yaşayan en eski ipek böceği yetiştiricileri ve ipek dokuma ustaları olan Hasan Büyükaşık ile Şerfi Arat'a plaket verildi.

Çalıştay kapsamında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman başkanlığında, "Türkiye'de ve dünyada ipekçilik" konulu bir oturum yapıldı.