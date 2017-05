KASTAMONU (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Şaban-ı Veli'yi anma etkinliklerinin Kültür Bakanlığının bünyesine alınması, hem de 2019 yılının UNESCO kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli yılı olarak ilan edilmesi için yapılacak her türlü hizmette, hizmetkarınız olduğumu bir kere daha açıkça ilan etmek isterim." dedi.

Kurtulmuş, Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde düzenlenen 26. Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası'nın açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Kurtulmuş, Kastamonulularla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programda emeği geçen Kastamonu Belediyesi ve Şeyh Şaban-ı Veli Vakfı'na teşekkür etti.

Kastamonu'ya referandum kampanyası sürecinde de geldiğini anımsatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Kastamonulu hemşehrilerim 'evet' diyerek bu referandumda renklerini, şekillerini, ülkenin birliğine, dirliğine olan bağlılıklarını bir kere daha ortaya koydular. Ben bu kampanyada 'evet' ve 'hayır' diyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu milletin 'evet' oyuyla çıkardığı yeni yönetim modelinin milletimiz için, geleceğimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah milletimizin çok daha güçlü bir şekilde yarınlara ilerlemesine vesile olur. Kampanyada gösterdiğiniz dirayet dolayısıyla hepinize bir kere daha şükranlarımı arz ediyorum."

Kastamonu'nun, Anadolu'nun ruhunu hala taşıyan ender şehirlerden birisi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, Kastamonu sınırları içerisinde girildiği andan itibaren medeniyetin eski halinin görülebildiğini söyledi. Şeyh Şaban-ı Veli’nin hürmetine kente çok daha güzel hizmetler yapılması temennisinde bulunan Kurtulmuş, "Şaban-ı Veli'yi anma etkinliklerinin Kültür Bakanlığının bünyesine alınması, hem de 2019 yılının UNESCO kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli yılı olarak ilan edilmesi için yapılacak her türlü hizmette, hizmetkarınız olduğumu bir kere daha açıkça ilan etmek isterim." dedi.

Anadolu topraklarının, bir büyük irfan geleneğinin, asırlar boyunca yoğrularak içinden gelen büyük bir İslam geleneğine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, Horasan erenlerinin fikirleri, düşüncelerinin, Anadolu’ya, Selçuklu'nun askerlerinden önce geldiğini anlattı.

Kurtulmuş, sadece Anadolu toprakları değil, Rumeli toprakları, Avrupa'nın içlerine kadar İslam'ın yayılmasına "gazavat ehli"nin çok büyük öncülükleri olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bugün de Anadolu’nun her şehrinde Harakani’den Ali Semerkandi’ye, Merkez Efendi Hazretlerinden Şeyh Şaban-ı Veli’ye, Mevlana’ya, Hacı Bektaş Veli’ye kadar her yerde bu dergahları bunları görür, bunları ziyaret eder, bugün dahi onlardan ibret alır, ders alır, feyz alırız. Çok şükür ki böylesine büyük bir medeniyete sahibiz. Çok şükür ki bu medeniyetin gazavat erleri, bir nakış dokur gibi Osmanlı Cihan Devletinin o medeniyet havzasını ilmek ilmek örmüşlerdir. İnsanların sadece günlük hayatlarına değil, gönüllerine de dokunmuş, gönül dünyalarında da hiçbir şekilde tahrip olmayan izler bırakmışlardır. Avrupa’dan Afrika'ya kadar, Asya’nın ortalarından Avrupa’nın, Balkanların içlerine kadar her yerde izlerini bırakmışlar, asırlar boyunca sürdürmüşlerdir."

- "Bunların hiçbir şekilde İslam ile alakası yok"

İslam dünyasının yaşadığı sıkıntılara dikkati çeken Kurtulmuş, "Referandum kampanyası sırasında da gördünüz. İslam düşmanlarının yabancı düşmanlığı üzerinden, Türkiye düşmanlığı üzerinden, Müslüman düşmanlığı üzerinden nasıl harekete geçtiğini gördünüz" ifadesini kullandı. İslam’ın muazzez ve mukaddes adını kirleterek, İslam’ı terörle, canilikle, adam öldürmekle insanların hayatını zindana çevirmekle eş anlamlı hale getiren, aynı çevreler tarafından beslenen birtakım terör örgütleri bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunların hiçbir şekilde İslam ile alakası yok. İslam, barış dinidir. İslam, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, hiç kimseyi düşman kabul etmeyen, insanları ya dinde kardeş, ya yaradılışta eş kabul eden bir anlayıştır. Bu anlayışın en güzel örneklerini de asırlar boyunca bu topraklarda bizim atalarımız verdi. Şeyh Şaban-ı Veli, bu anlamda Anadolu’daki dört büyük kutuptan birisi kabul edilir. Belki bugün hayatta olan onlarcası, yüzlercesi bizim yolumuzu aydınlatıyor, bu milletin milli ve manevi birliğini sağlıyor, İslam’ın bu topraklarda sahih bir şekilde yaşanmasının öncülüğünü yapıyor.”

- Kurtulmuş'un diğer programları

Kastamonu'ya çeşitli programlara katılmak üzere gelen Kurtulmuş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı makamında ziyaret ederek, üniversitedeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş, beraberindeki eski bakanlardan Murat Başesgioğlu, Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Murat Demir ve Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın ve vatandaşlarla birlikte "Huzura Davet Yürüyüşü"ne katıldı. Şelale Park'tan başlayan yürüyüş Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’nde sona erdi.

Kurtulmuş, Cuma namazını da külliye içerisindeki camide kıldı.

Kuran'ı Kerim ve duaların edildiği programda, ilahiler seslendirildi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’nde Çağdaş İslam Sanatı Resim Sergisinin de açılışını gerçekleştirdi.