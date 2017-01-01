Adıyaman'da yüzme yarışları

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ADIYAMAN (AA) - Türkiye okul sporları federasyonu yıldızlar yüzme müsabakası Adıyaman’da başladı.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü 100. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu'ndaki yarışmalara, 17 ilden yaklaşık 250 sporcu katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Fikret Keleş, sporun ilin sosyal, ekonomik ve turizm boyutunda çok önemli katkısı olduğunu söyledi.

Yüzme branşında Adıyaman'ın çok iyi bir durumda olduğunu ifade eden Keleş, şunları söyledi:

"Yıldızlar yüzme yarışmasına üst düzey bir katılım oldu. Bu tür yarışmalar ile böylelikle turizm acısından ilimizde bir hareketlilik yaşanmaktadır. Bu anlamda katılım sağlayan bütün illerin antrenörü ve yöneticilerimize sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bu müsabakada dereciye giren sporcularımız Türkiye finallerine katılacaktır. Yüzme branşında il olarak iyi derecelerimiz var. Sporcularımıza başarılar dilerim."

İki gün sürecek yarışmaların ilk gününde dereceye girenlerin madalya ve başarı belgelerini Fikret Keleş verdi.

