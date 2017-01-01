Sulama kanallarında boğulmalara karşı önlem

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğünce alınan yeni önlemlerle, son 13 yılda 235 kişinin boğulduğu sulama kanallarında benzer acı olayların yaşanmaması hedefleniyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Mahmut Demirtaş, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla, kentte sulama kanallarında sıkça meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla DSİ ekiplerinin aldığı önlemleri inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve çalışmalar hakkında DSİ 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın'dan bilgi alan Demirtaş, kentte yaz mevsiminin hayli sıcak ve bunaltıcı geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Adana'da, son 13 yılda 235 vatandaş sulama kanallarında boğularak yaşamını yitirdi. Boğulma olaylarının önlenmesi için sulama kanallarındaki tedbirler büyük önem taşıyor. DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından sulama kanallarının çevresinde ve içerisinde bariyer, korkuluk, tel çit ve ikaz levhaları gibi tedbirler aldık. Yeni geliştirilen tek sıralı kafesler kanallara yerleştirilerek, suya giren kişilerin buralara tutunarak, boğulmaların önüne geçilmesi düşünülmüştür. Bu tür tedbirler sulama kanallarına yoğun olarak girilen yerlerde uygulanacaktır."

- "Alınan önlemlerin titizlikle takipçisi olacağız"

Vali Demirtaş, aldıkları tüm önlemlere rağmen, yaz aylarında kentte meydana gelen boğulma olaylarının kendilerini derin üzüntüye sevk ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Motorize emniyet ekiplerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımızın yaptığı çalışmalar kadar, çocuklarımız ve gençlerimizin sulama kanallarına girmemeleri, boğulma olaylarının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu açıdan özellikle uyarmaları ve serinleme ihtiyaçlarını daha güvenli olan havuzlarda gidermeleri konusunda bilinçlendirmelerini özellikle istirham ediyorum. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla, sulama kanallarında alınan önlemlerin titizlikle takipçisi olacağımızı belirtiyor, ilimizde boğulma olaylarının hiç olmamasını temenni ediyorum."