Siirt'te trafik kazası: 4 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Fırat yönetimindeki 56 AF 331 plakalı kamyon, Siirt Tillo karayolu Dörtyol Kavşağı mevkisinde, karşı yönden gelen Mehmet Halil Tarhan'ın (56) kullandığı 41 UD 981 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan sürücü Tarhan, Fırat Akıncı (56), Suat Uzat (51) ve Zafer Çelik (49) yaralandı.
Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.