Mersin'de öldürülen Suriyelinin katil zanlıları yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bulunan erkek cesedinin kimliğini kolundaki dövmeden kimliğini belirleyen polis ekipleri, katil zanlısı olduğu iddiasıyla biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, 18 Nisan'da Mezitli viyadüğü yakınlarında battaniyeye sarılı bulunan erkek cesediyle ilgili araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kolundaki dövme ve saatten yola çıkarak cesedin, 32 yaşındaki Suriyeli Ahmet Hilel'e ait olduğunu belirledi.

Kesici aletle öldürülen Hilel'in, 6 Nisan'da Gaziantep'den Mersin'e geldiği ve bir daha kendisinden haber alınamadığı bilgisine ulaşıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Hilel'in Suriye'de bir kişiyi öldürüp, Türkiye'ye geldiğini belirlediler.

Bunun üzerine Hilel'in öldürdüğü kişinin kardeşi Nisrin A. ile yakınları Naci H, Mohamed A. ve Mohamed Cemil H. İzmir'de gözaltına aldı.

Mersin'e getirilen şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.