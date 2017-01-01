BM muhabirleri Kilis'te

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KİLİS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) muhabirleri, Suriyeli sığınmacıların kaldığı Öncüpınar Konaklama Tesisleri'ni gezdi.

İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneğince (APES) organize edilen, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) destek verdiği bir haftalık Türkiye gezisi kapsamında Kilis'e gelen 10 BM muhabiri, konaklama tesisiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Konteyner kentteki sosyal tesislerde devam eden kursları gezen ve kursiyerlerle sohbet eden gazeteciler, daha sonra bazı Suriyeli aileleri konteynerlerinde ziyaret ederek röportaj yaptı ve fotoğraf çekti.

Yanlarında getirdikleri şeker ve çikolataları kamptaki çocuklara dağıtan BM muhabirleri, sığınmacılar için kullanılmak üzere AFAD'a 300'er dolarlık bağışta bulunacak.

Gaziantep'te Vali Ali Yerlikaya ile görüşen gazeteciler, kamp ziyaretinin ardından İstanbul'a gidecek. Gazeteciler, kültürel gezilerle programı tamamlayacak ve 7 Mayıs'ta Türkiye'den ayrılacak.

BM muhabirleri, Ankara'da TBMM, Dışişleri Bakanlığı, AK Parti Genel Merkezi, Anadolu Ajansı (AA), TRT ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını da ziyaret etmişti.