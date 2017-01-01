Yürüyüş Milli Takımı'nın Bolu kampı

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BOLU (AA) - Çekya'da 21 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Yürüyüş Kupası'na katılacak Türk Milli Takımı, Bolu Aladağ'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Teknik Kurul Üyesi Yürüyüş Branş Koordinatörü Mustafa Akyavaş, Aladağ kampı hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, atletizm yürüyüş branşında milli takım seviyesindeki yıldız, genç ve büyükler kategorilerinden 5'i kadın olmak üzere 17 milli sporcunun burada yüksek irtifa kampı yaptığını söyledi.

Avrupa Yürüyüş Kupası'na takım halinde genç kızlar, genç erkekler ve büyük erkekler kategorilerinde katıldıklarını belirten Akyavaş, buradaki yaş gruplarının bir ya da iki tanesi ile podyumda yer almak istediklerini, şu anki çalışmaların bunu gösterdiğini vurguladı.

Akyavaş, bireysel şampiyonaların da başlayacağını hatırlatarak, "Temmuz ayı içerisinde Dünya Yıldızlar Şampiyonası var. Daha sonra İtalya'da Avrupa Gençler Şampiyonası olacak. Yine 23 yaş altı grubunda Avrupa Şampiyonası var. Bu yaş grubunda Dünya Yıldızlar Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bireysel madalya beklediğimiz sporcular var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yürüyüş sporuna olan ilginin geçen yıllara oranla arttığına dikkati çeken Akyavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"5-10 yıl geriye doğru baktığımızda şu an daha hareketli. Özellikle 2016 sezonunda yürüyüş branşında sporcularımız katıldıkları yarışmalarda çok yüksek düzeyde başarılar elde etti. Bunların başında Dünya Gençler Şampiyonası'nda erkeklerde Salih Korkmaz 10 bin metrede dünya üçüncüsü oldu. Kızlarda Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda Meryem Bekmez, Avrupa şampiyonu, Ayşe Tekdal Avrupa ikincisi, yine Abdülselam İmuk 10 bin metrede Avrupa ikincisi oldu. Bunlar bizim çalışmalarımızın karşılığı. Beklediğimiz başarılardı. İlerleyen süreçte daha iyi olacağını ümit ediyoruz."

Milli takımın Aladağ kampı 18 Mayıs'ta sona erecek.