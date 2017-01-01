Edirne Kent Belleği Müzesi açıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesince Selimiye Camisi'nın yanındaki Hafızağa Konağı'nın dönüştürülmesiyle oluşturulan Edirne Kent Belleği Müzesi törenle açıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin insanlık için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Edirne'nin bin yıllardır medeniyet kurduğunu ve kurduğu medeniyetleri dünyaya örnek gösterdiğini dile getiren Özdemir, "Kent müzesi bir noktada yaşayan tarihi anlayışın ete kemiğe bürünen halidir. Aslında bu kadar uzun bir tarihi geçmişi, medeniyetleri olan bir kentin bu kadar küçük bir kent müzesi olması da elbette kabul edilebilir bir şey değil. Tüm Edirne'nin her tarafı açık hava amfisi, açık hava müzesidir. Bu da bizim açımızdan dünyada övünülecek bir birikimimizdir." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise kent açısından çok önemli açığı kapattıklarını vurguladı.

Kentin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"En önemli projelerimizden birisiydi bu müze. Kültür Bakanlığı verilerine göre, Edirnemiz'de altısı kayıtlı, ikisi müze fonksiyonu yapan ama resmi olarak müze görevi yapmayan Şükrüpaşa Anıtı ve Edirne Büyük Sinagogu olmak üzere toplam sekiz müzemiz var. 2016 rakamlarıyla bu sekiz müzemizin ziyaretçi sayısı 630 bin, yaklaşık. Eskişehir çok örnek gösterilir çok da güzel bir şehirdir. Eskişehir'deki tüm müzelerin ziyaretçi sayısı 300 bin. Yani iki katından daha fazlayız. Edirne Kent Müzesi, Edirne'nin envanterine resmi müze statüsüyle yedinci tümüyle beraber dokuzuncu müze olarak giriyor. 8 bin 300 yıldır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kentte daha çok müzeye ihtiyacımız var. Daha fazla müzemizin olması lazım. Hedefimiz bu sayıyı askeri yirmi müzeye oluşturmaktır."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de müzenin sosyal, kültürel, tarihi ve turizm açısından Edirne'ye, Trakya'ya ve ülkeye katma değer sağlayacağını belirtti.

Törenin ardından müzeye katkıda bulunanlara plaket verildi.

Kurdele kesilerek açılışı yapılan müzeyi, Gürkan, Özdemir, Şahin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Erhan Tabakoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar gezdi.





- Edirne Kent Belleği Müzesi

Kentin ekonomik, sosyolojik, kültürel yönlerini modern müzecilik anlayışıyla aktaracak mekanda, Selimiye'den Saray-ı Cedide-i Amire'ye, Mimar Sinan'dan Fatih'e, sultanların av sporundan Kırkpınar'a, işgalden kurtuluşa, neolotik dönemden Traklar'a, ayçiçeğinden çeltiğe, Klarnetçi Deli Selim'den Kakava'ya, Kapıkule'den Meriç'e Edirne'nin dünü ve bugününe dair her bilgi, 3 boyutlu silikon heykeller ve dijital ekranlarla sunuluyor.













