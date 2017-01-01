Bolu'daki cinayet davasında karar

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BOLU (AA) - Bolu'da 30 yaşındaki zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü öldürerek ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökhan Çakır (34), Ömür Baltaoğlu (48) ve Ömer Şancı'nın (32) ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan Gökhan Çakır, polise haber vererek olayın aydınlatılmasını sağlayan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Bu suçu işlesem polise gitmezdim. Cezam neyse çekeceğim." dedi.

Sanık Şancı ise cinayet ile ilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Ben sadece şahsı aracımla oraya götürdüm. Onun dışında başka bir suçum yok. Vicdanen rahatım ama işin başında şikayet etmediğim için pişmanım. Ben suçu işlemedim." şeklinde konuştu.

Ömür Baltaoğlu da diyecek bir sözünün olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, 3 sanığa "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti tahdit" suçundan 6'şar yıl hapis cezası ile Gökhan Çakır'a da ayrıca "iftira" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Duruşma çıkışında sanık Şancı'nın annesi İsmigül Şancı sinir krizi geçirdi.





- Olay

Bolu'da, 2 Şubat 2016'da ailesiyle yaşadığı Paşaköy Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınmayan 30 yaşındaki zihinsel engelli Erhan Gümüş'ün cesedi, 21 gün sonra Çakmaklar Çamlığı'ndaki ormanlık alanda toprağa gömülü bulunmuştu. Yapılan incelemede, Gümüş'ün boğazının bıçakla kesildiği belirlenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Gökhan Çakır, Ömür Baltaoğlu ve Ömer Şancı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



