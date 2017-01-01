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KAYSERİ (AA) - Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları, Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Direktörü Didem Ünsür, ERÜ Ahmet Bilge Spor Salonu'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, özel çocukları sosyal hayatın içine çekebilmek amacıyla düzenledikleri etkinliklerin İç Anadolu Bölge Oyunları ile devam ettiğini belirtti.

Çocukların yaşıtlarıyla kaynaştıkları, birlikte yarışıp beraberce kazanmanın mutluluğunu yaşadıkları bir ortam oluşturmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Ünsür, "Ailemiz her geçen gün büyüyor. Ortak amacımız, onlar hakkındaki ön yargıları yıkıp aslında aralarında hiç fark olmadığını göstermek. Bu çocuklarımız kendilerine fırsat verildiği takdirde hayatı ve oyunu nasıl birlikte güzelleştirdiklerini herkese kanıtlıyorlar. Hep birlikte yüksek sesle 'hayat birlikte, oyun birlikte' diyorlar. Hem kendileri mutlu oluyor hem de bize gelecek için umut veriyorlar." diye konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ise sporun, her birey için önemli olduğunu, özellikle belirli bir eğitimle yapıldığında, bir yaşam biçimine dönüştüğünde, bireylere hem bedensel hem zihinsel büyük faydalar sağladığını vurguladı.

Evrensel bir değere sahip olan sporun, özel çocukların sosyal hayata adaptasyonuna, birbirleriyle ve toplumla kaynaşmalarına da büyük katkı verdiğini dile getiren Güven, bu tür bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun (BESYO) zumba ekibi ile Aydınlıkevler Anadolu Lisesinin halk oyunları ekibi gösteri sundu. Gösterilere eşlik eden özel sporcular da gönüllerince eğlendi.

Buradaki törenin ardından BESYO sahasında atletizm ve futbol branşlarında yarışmalar düzenlendi. Organizasyonda 150 özel ve partner sporcu kıyasıya mücadele etti.