Yalova'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

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YALOVA (AA) - Yalova'da uyuşturucu ve kaçak sigaraya yönelik yapılan iki operasyonda yakalanan 20 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, kaçak sigara ve tütün ticaretine yönelik çalışma yapıldı.

Yalova Kapalı Pazaryeri ve civarında seyyar satıcılar da dahil olmak üzere 8 iş yeri ve 3 seyyar tezgahta yapılan aramalarda, 360 kilogram kıyılmış tütün, 326 bin makaron ve 724 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 11 kişiye 50'şer bin lira idari para cezası verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon yaptı.

Operasyonda, satışa hazır 40 gram sentetik kannabinoid ve 76 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Y, H.Ş, U.B, S.S, Y.B, A.Ö, M.Ö, C.Ş. ve D.A, adliyeye sevk edildi.

H.Ş, U.B, M.Ö, Y.B. ve D.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



