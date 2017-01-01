Rusya'dan geldi Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Natalia Akan, Müslüman olduktan sonra Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (ASMEK) Kur'an-ı Kerim öğrendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 13 yıl önce Antalya'ya kazandırdığı ASMEK, tüm şehri kucaklayan yapısıyla pek çok ulustan farklı insan hikayelerini de bünyesinde barındırıyor. Natalia Akan'ın (38) hikayesi de bunlardan biri.

Kızının yaşadığı cilt rahatsızlığı nedeniyle 6 yıl önce Rus doktorların tavsiyesiyle Antalya'ya yerleşen Natalia Akan, burada yeni bir yaşamın da kapılarını araladı. Müslümanlığı tercih eden Akan, Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmek için ASMEK'te eğitime başladı.

- "Kızım burada iyileşti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Natalia Akan, Rusya'nın ikliminin kızına iyi gelmediğini, doktorların sadece Akdeniz ikliminin bu hastalığa iyi geleceğini söylemesi üzerine Antalya'ya yerleştiklerini bildirdi. Kızının Antalya'da iyileştiğini belirten Akan, şöyle devam etti:

"Burada farklı bir dinle karşılaştım. Herkesin farklı bir yaşam tarzı olduğunu gördüm. Çok merak ettim. Kadınlar neden kapanıyor, neden ibadet şekli farklı? Allah neden insanlara farklı dinler gönderdi diye çok düşündüm ve araştırmaya başladım. Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık hepsini araştırdım. Öğrendim ki İslamiyet son din olarak insanlara gönderilmiş. İslam felsefesini kendime çok yakın buldum ve Müslüman oldum ve kapandım."

- "ASMEK'ten çok memnun kaldım"

İslamiyet tercihinden hemen sonra Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak öğrenmeye karar verdiğini ifade eden Akan, ilk başta çocukları küçük olduğu için kursa gitme fırsatı olmadığını, o yüzden evde kendi kendine öğrenmeye başladığını aktardı.

Akan, okumasını ilerlettiğini ama doğru okuyup okumadığını bilmediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Eksiklerim vardı. ASMEK’i duyuyordum, Kur'an-ı Kerim kursu olduğunu öğrenince hemen kayıt oldum. Hem kurs merkezimiz hem de eğitim çok iyiydi. Dersler çok faydalı oldu. Artık rahatlıkla Kur'an okuyabiliyorum. ASMEK'te çok güzel bir ders dönemi geçirdim."



