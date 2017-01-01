Ressamlar Sanat Sokağı'nda buluştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Van'da düzenlenen kültür sanat etkinliklerine katılan ressamlar, Sanat Sokağı'nda resim yaptı.

İpekyolu Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden 50 ressam Van'a geldi. Kentin en işlek yerlerinden Sanat Sokağı'nda hep birlikte resim çizen sanatçılara, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ressam Günseli Partanaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da böyle bir sokağın bulunmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Van'da halkla iç içe bulunmak çok güzel. Onlara eserlerimizi gösterirken çok mutlu olduk. Vatandaşların yoğun ilgisi de bizleri ayrıca çok mutlu etti." dedi.

Ressam Özcan Çelen ise Van'a gelirken büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Van kedisi çizmenin çok ayrı bir keyif verdiğini anlatan Çelen, "Van'ı küçüklüğümüzden beri haritada görüyorduk. Bugün ilk defa gelme imkanımız oldu. Burası çok hoşuma gitti. Van kedisi çizmeye başlamamla, yöre halkı hemen ilgi göstermeye başladı." diye konuştu.

Sanatçılar, etkinlikler kapsamında 3 gün boyunca kentin farklı noktalarında resim çizecek.