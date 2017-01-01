"Ligde kalacağımıza inanıyorum"

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SAMSUN (AA) - Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, TFF 1. Lig'de kalacaklarına inandığını söyledi.

Tutu, kentteki bir kafeteryada taraftarlarca düzenlenen toplantıda, tek amaçlarının Samsunspor'un başarısı olduğunu bildirdi.

Samsunspor'a gönül veren gerçek taraftarların çok fazla olmasının kendisini son derece mutlu ettiğini dile getiren Tutu, "Buraya sadece kulüp başkanı olarak değil, Samsunspor'u seven, buradaki herkes kadar Samsunspor için mücadele eden bir taraftar olarak gelmenin doğru olacağını düşündüm. Buraya sadece Samsunspor'un iyi olması için verdiğimiz mücadeleyi, birlikteliği anlatabilmek için geldim." ifadelerini kullandı.

Samsunspor taraftar gruplarının hepsinin bir arada olmasının ve aynı hedef etrafında toplanmasının son derece güzel olduğunu vurgulayan Tutu, şöyle devam etti:

"Zor bir süreçten geçiyoruz. Tek bir Samsunspor var, hepimiz ona sahip çıkacağız. Onun için hep birlikte el ele vereceğiz, bu hafta sonu sahamızda oynayacağımız Giresunspor maçında ve sonraki haftalarda takımımızı sahipsiz bırakmayacağız. Hepimizin tek bir amacı var, o da Samsunspor'un iyi olması. Ben taraftarımızla gurur duyuyorum. Bu camianın bir taraftarı olduğumdan dolayı son derece mutluyum. İnşallah el ele vereceğiz ve istediğimiz güzel günlere hep birlikte takımımızı taşıyacağız."

Tutu, Samsunspor'un küme düşmemek için son maça kadar mücadelesini sürdüreceğine işaret ederek, "Lig bitene kadar mücadelemiz devam edecek. Benim de amacım bu takıma hizmet etmektir. Ligin bitimine daha 3 hafta var. Hem teknik kadromuzun hem de futbolcularımızın takımın ligde kalması için sonuna kadar mücadele edeceklerine inanıyorum. İnşallah başarılı olacaklar ve ligde kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.



