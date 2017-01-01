Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda ilçede bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.

Ekipler, bazı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, E.G, İ,Y, İ.K, M.A, M.D. ve M.V.K'yi terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.