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Adana'daki cinayet davası

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:10

ADANA (AA) - Adana'da "kız kaçırma" meselesi nedeniyle baba ve oğlunu öldürdükleri iddia edilen 8'i kardeş 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, merkez Sarıçam ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde, 5 Eylül 2015'te pompalı tüfekle İbrahim Serbes (55) ve oğlu Fevzi Can Serbes'i (19) öldürdükleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Çakır S, Mikail S, Hayrullah S, Muhittin S, Erdal S, Mahmut S, Ramazan S, Naim Ş. ve Riza Ö. ile başka bir suçtan tutuklu bulunan Poyraz S. ile avukatları katıldı. Sanıklardan Yücel K. ile Hacı İsmail K. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti duruşmada, öldürülen İbrahim Serbes'in diğer oğlu Veli Serbes ile A.S'yi tanık olarak dinlendi.

A.S, olayla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını belirterek "Ben İbrahim Serbes'in oğlu Veli Serbes ile 11 Ağustos 2015'te kendi rızamla evlenmek maksadıyla kaçtım. Bu kaçma olayından sonra ailem ile hiçbir irtibatımız olmadı. Ayrıca, ölenlerle de irtibatımız olmadı. Bu olayı duyduktan sonra Veli Serbes ile aramızda olaya ilişkin konuşmalarımız ve yorumlarımız oldu. Bu olayın neden kaynaklanmış olabileceğini konuşurken babasının alacağı-vereceği varmış bu yüzden olmuş olabileceğini söyledi." ifadesini kullandı.

Sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Merkez Sarıçam ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde, kız kaçırma yüzünden 5 Eylül 2015'te, İbrahim Serbes evinde uyuduğu sırada, oğlu Fevzi Can Serbes ise bakkaldan eve gelirken pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklanmış, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yargılama sırasında tutuklu sanıklar da tahliye edilmişti.

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