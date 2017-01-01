"Chughtai Sanat Ödülleri 2017"

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BURSA (AA) - Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğince gerçekleştirilen liseler arası "Chughtai Sanat Ödülleri Yarışması" etkinlikleri kapsamında Bursa'da düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Büyükelçi Süheyl Mahmud, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesindeki ödül töreninde, dünyaca ünlü minyatürist, Pakistan'ın seçkin ressamı Abdul Rehman Chughtai'nin adını taşıyan resim yarışmasının altıncısının düzenlendiğini söyledi.

Yarışmanın katılımcılarını yetenek ve üstün çabalarından dolayı takdir ettiğini dile getiren Mahmud, ödül ve onur belgesi alan öğrencileri kutladı.

Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin, samimiyeti ve karşılıklı güveniyle benzersiz olduğunu vurgulayan Mahmud, şöyle konuştu:

"Çünkü bu ilişki ortak inanç, kültürel ve dilsel yakınlık ile ortak tarihin sağlam temelleri üzerine kurulmuştur. Dünyada Pakistan ve Türkiye kadar birbirine yakın başka iki ülke daha yoktur. Aynı zamanda birbirimizin iyi ve kötü zamanlarında, sevinç ve hüzün duygularımızla yanında olduğumuz sonsuz bir geleneğimiz var. Bu tür etkinlikler ve organizasyonlar yoluyla bu şanlı geleneği genç nesillere aktararak, geleneğin daha da ilerlemesini umuyoruz."

Mahmud, bu sene Pakistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 70. yılını kutladıklarını belirterek, "Umarım birlikte çalışarak, Bursa'da daha çok kültürel etkinlik düzenleyerek, bu önemli kilometre taşına yakışan bir kutlama yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Kardeş Pakistan"

Bursa Valisi İzzettin Küçük de Pakistan'ın "kardeş" dedikleri ve bunu samimiyetle söyledikleri birkaç ülkeden biri olduğunu söyledi.

Bu sevginin tarihin eski devirlerinden beri sürdüğünü dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda bilirsiniz o hikayeleri, hatıraları. Pakistan halkı, fakirliğine rağmen bizim savaşımıza, Kurtuluş Savaşı'na, bileziğini, gerdanlığını, elbisesini satarak katkı vermiştir. Bu basit bir olay değildir. Aradaki kilometrelere bakın. Bugün uçakla gitsek tahmin ediyorum 5,5-6 saat sürer ama o tarihi birliktelik, o duygu, oradaki bir kadının bileziğini satmasına, bir babanın elbisesini satmasına o sevgi yetiyor. Onun için 'kardeş Pakistan' diyoruz."

İki ülkenin bayrağındaki benzerliğe de değinen Küçük, bunun, iki ülkenin aynı ruh ve gönül dünyasının parçası olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Yarışmanın öğrencilerin Pakistan'ı inceleme ve anlamasına vesile olduğunu belirten Küçük, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve sertifikaları verildi. Daha sonra Büyükelçi Mahmud ve Vali Küçük, öğrencilerin yaptığı resimleri inceledi.



