9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

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ANTALYA (AA) - 9'uncu Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Vatandaşlarımıza, son yıllarda 'zararsız sigara' diye lanse edilmeye çalışılan sıvı nikotin ve katkı maddelerinden oluşan nikotin ve tütün ürünlerini kullanmamaları ve zararlı olduklarını bilmeleri yönünde bir mesaj iletmek istiyoruz." dedi.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen 9'uncu Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir oteldeki kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocatürk, akciğer kanserinin "en ölümcül kanser türü" olduğuna işaret etti.

Akciğer kanserlerinin 5'te 1'inin erken dönemde saptanıp ameliyat edilebildiğine değinen Celalettin Kocatürk, "Kanser olan hastalar 'Acaba kansere bıçak değdirilir mi? Niye ameliyat olayım ki?' diye gecikiyorlar. Kritik ve önemli süreyi kaçırabiliyorlar. Biz hastalara, komşuları, kahvehane arkadaşları ya da iş yerindeki arkadaşlarının kısır deneyimleriyle değil, doktorların çıkarttıkları sonuçlarla hareket etmelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Akciğer kanserlerinde tütün ve tütün mamullerinin yarattığı riske de dikkati çeken Kocatürk, şöyle devam etti:

"Tütün içerisinde katran, zifir, nikotin, çok zararlı madde var. En büyük zarar, daha çok keyif vermesi için konulan katkı maddesidir. Ne kadar çok yanarsa, o kadar keyif verici olur. Dikkatlice bakıldığında kağıdında halka halka çizgiler vardır, onlar baruttur. 'Light içiyorum, kısa içiyorum, hafif içiyorum' diye kendimizi yanıltıyoruz. Nargile tütünü tömbekiden çıktıktan sonra daha keyif verici olsun, içimi kolay olsun diye içerisine katkı maddesi konuluyor. Nargile içine keyif verici aromatik maddeler konuluyorsa daha da çok zararlıdır. Vatandaşlarımıza, son yıllarda 'zararsız sigara' diye lanse edilmeye çalışılan sıvı nikotin ve katkı maddelerinden oluşan nikotin ve tütün ürünlerini kullanmamaları ve zararlı olduklarını bilmeleri yönünde bir mesaj iletmek istiyoruz."

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli ise Türkiye'de akciğer naklinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapıldığını ancak nakil sayısının yeterli olmadığını kaydetti.

Organ bağışı konusundaki yetersizliğe işaret eden Elbeyli, kadavra donör sayısının daha da artması gerektiğine işaret etti.

9'uncu Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 7 Mayıs'ta sona erecek.