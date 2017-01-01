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KARDEMİR ilk 3 ayı zararla kapattı

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:21

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yılın ilk 3 ayında konsolide olarak 5 milyon 607 bin 513 Türk lirası zarar edildiğini açıkladı.

KARDEMİR tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre zarar elde edildiği belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde kar açıklandığı hatırlatılarak, "Bu yılın ilk yarısında konsolide olarak 5 milyon 607 bin 513 Türk Lirası zarar edildi." bilgisine yer verildi.

- Üretimde artış

Fabrika, yılın ilk 3 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 148 bin 887 ton fazla sıvı ham demir üreterek 551 bin 359 tona ulaştı. Sıvı çelikte ise 152 bin 218 ton fazla üretimle 607 bin 434 ton elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 10 bin 184 ton ray üreten fabrika, bu yıl 34 bin 601 tona yükseltti.


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