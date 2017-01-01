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Siirt'te terör operasyonu

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:23

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ve Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh ve Pervari ilçe merkezleri ile bağlı köylerde PKK'lı teröristlere yardım, yataklık ve sosyal medya yoluyla propaganda yaptığı tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 köy muhtarı ve 2 köy azasının da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Şüphelilerin ev, eklenti ve müştemilatında yapılan aramalarda, ele geçirilen av tüfeği, 9 cep telefonu, sim kartı, 2 hafıza kartı, 15 CD ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.


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