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Sağlık görevlilerinin darbedilme anı güvenlik kamerasında

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:24

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hastanenin acil servisinde görevli kadın doktor ve stajyer hemşire, hasta ve yakını tarafından darbedildi, darp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Birecik İlçe Devlet Hastanesinin acil servisine kalp rahatsızlığı şikayetiyle başvuran S.K. ve oğlu Ö.K, doktor Y.Y'nin kendilerine bağırdığını ileri sürerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın doktor ve stajyer hemşire, Ö.K. ve babası S.K. tarafından darbedildi.

Darbedilen sağlık görevlilerinin şikayeti üzerine Ö.K. ve S.K, tedavinin ardından gözaltına alındı.

Doktor Y.Y, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta ve yakınlarından şikayetçi olduğunu belirterek, göreve başladığından bu yana ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Yaşanan olay yüzünden çok üzüldüğünü anlatan Y.Y, hastalarına her zaman gereken özeni gösterdiğini, saldırı nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Doğan Musaoğlu da saldırıyı şiddetle kınadıklarını, darpla ilgili adli süreci başlattıklarını söyledi.

Hastalara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarına dikkati çeken Musaoğlu, "Halkımıza özveriyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Başımıza ne gelirse gelsin, hangi olay olursa olsun, sadece vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek hizmet vermeye devam edeceğiz. Darp olayı ile ilgili adli süreç başlamıştır, hastane yönetimimiz ve kaymakamımız tarafından dikkatle takip edilmektedir. Halkımızdan istediğimiz tüm sağlık çalışanlarına destek verilmesi, çalışmalarımızı biraz takdir etmeleridir." diye konuştu.

Kaymakam Kadir Perçi de sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirterek, olayla ilgili adli süreci takip ettiklerini vurguladı.

- Darp anı kamerada

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Ö.K'nin doktor Y.Y. ile tartışması, bir süre sonra uzaklaşan doktorun arkasından giderek saldırması yer alıyor. Kayıtların devamında sedyede yatan S.K'nin, oğlunun arkasından giderek sağlık görevlilerini darbetmeye çalışması, güvenlik görevlileri ile polis ekiplerinin Ö.K. ve babası S.K'yi olay yerinden uzaklaştırmaları görülüyor.

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