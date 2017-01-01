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Engelliler için 2,5 ton mavi kapak topladılar

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:24
Engelliler için 2,5 ton mavi kapak topladılar

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinciyle başlattığı kampanyada, engelliler için 2,5 ton plastik mavi kapak toplandı.

AEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ikinci sınıf öğrencileri, çevre temizliği bilinci oluşturmak ve engellilere katkı sağlamak amacıyla mavi kapak kampanyası başlattı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan kampanyada toplanan plastik kapakların karşılığında tekerlekli sandalye alınarak, omurilik felçlilerine ulaştırılması hedeflendi.

Farkındalık oluşturmak için başlatılan kampanyaya, Radyo ve Televizyon Programcılığı birinci sınıf öğrencileri de kamu spotu çekerek destek verdi.

Üç tekerlekli sandalye için yola çıkılan kampanyada, yedi tekerlekli sandalye alınabilecek miktarda kapak toplandı. Öğrenciler, farklı kesimlerin de desteğiyle 2,5 ton plastik kapak biriktirdi.

Omurilik Felçlileri Derneğine gönderilen kapaklar sayesinde alınacak tekerlekli sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine verilecek.

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