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Erzurum Ticaret Borsası

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:25

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20,50 ila 46,30 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG20,50 46,3025,27 ESKS
Et BüyükbaşKG25,50 27,00 25,94 HMS
Et BüyükbaşKG31,80 31,80 31,80 HTS
KavurmaKG34,95 34,95 34,95 ESKS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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