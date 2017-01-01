ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

56. Uluslararası Bursa Festivali

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:36

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince bu yıl 56'ncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali", 28 Haziran-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bir otelde gerçekleştirilen festivalin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, festivalin 1962'den bu yana gerçekleştirilen geleneksel bir değer olduğunu belirtti.

Şehirlerin kültür ve sanatın yaşatılmasıyla geliştiğini vurgulayan Altepe, "Bursa'nın sanatsal birikimini daha da ileriye taşıyan ve sanatseverleri hayranı oldukları sanatçılarla buluşturan önemli organizasyon için bu yıl da heyecanlıyız. Festival, şehrimizin gururu olmaktan öte kültürleri buluşturan Bursa'yı kültür ve sanatla dünya gündemine taşıyan bir gelenektir. Festivalimiz bu yıl da kente renk katacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en uzun soluklu festivalini gerçekleştirdiklerini aktaran Altepe, "Bu yıl da farklı türlerdeki müziklerin harmanlandığı ve dünyaca ünlü sanatçıların bir araya geldiği özel programıyla Bursalılara keyifli anlar yaşatacak. Dostluğun, kardeşliğin ve barış rüzgarlarının eseceği, toplumların kaynaşmasına destek olacak festival, kente güzellik getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "200 sanatçı arasından seçim yapıldı"

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik de festivali geçen yıl yüzde 100 dolulukla tamamladıklarını anımsatarak, "Festivalin merak ve özlemle bekleniyor olması bizleri mutlu ediyor. Sanata her zamankinden fazla ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Ülkemizin sevilen sanatçılarını ve dünyaca ünlü grupları bu yıl kentimizde ağırlayacağız." dedi.

BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez de dünya müziklerinin en iyi ve en özel örneklerinin Bursa'da sergileneceğini belirterek şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda sanatçı bulmakta zorluk çekiyorduk. Sanatçıların birçoğu Bursa'yı bilmiyor veya gelmek istemiyordu ama son yıllarda festivalimiz dünyaca ünlü menajerlerin de listesinde önemli bir yer tuttu. Tüm menajerler liste gönderip, 'Bizi seçin' diyor. Bu yılki festival için de 200 sanatçı teklifi geldi ve onlar arasından seçim yaptık."

- Festival programı

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM), Kent Müzesi önü ve Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek festival etkinlikleri, 28 Haziran'da Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Anjelika Akbar konseriyle başlayacak.

Şebnem Ferah konseriyle sona erecek festivalin biletleri, online olarak "biletinial.com" adresinden, Zafer Plaza, Kent Meydanı, Korupark BKSTV standı, ÖzdilekPark Nilüfer, Merinos AKKM gişeleri ile etkinlik günlerinde de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu gişesinden alınabilecek.

Festivalde, Gianni Guarracino, Fettah Can, Ankara Devlet Opera ve Balesi "Frida", Ata Demirer ve Orkestrası, Kadebostany, Madcon, Samsun Devlet Opera ve Balesi "Arda Boyları" performans sergileyecek. Ayrıca "Şimdi 90'lar" programında, Yeşim Salkım, Ferda Anıl Yarkın, Reyhan Karaca, Jale, Seçil, Erdal, Hazal, Eda Özülkü ve Metin Özülkü, aynı sahneyi paylaşacak.

"Türk Halk Müziği (THM) Gazinosu" etkinliğinde de Mustafa Keser, Bedia Akartürk, Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe, konser verecek.

- Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

56. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, bu yıl 31'incisi düzenlenecek "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması", 23 ülkeden katılacak halk dansları ekipleriyle 7-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Yarışmaya bu yıl Arjantin, Arnavutluk, Bangladeş, Belarus, Bulgaristan, Bosna Hersek, Cezayir, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, KKTC, Makedonya, Malezya, Moldova, Sri Lanka, Şili ve Tataristan'dan katılım sağlanacak.


İLGİLİ HABERLER
Spor Şenlikleri'nde oryantiring ve model uçak heyecanı
YEREL

SPOR ŞENLİKLERİ'NDE ORYANTİRİNG VE MODEL UÇAK HEYECANI
&quot;Chughtai Sanat Ödülleri 2017&quot;
YEREL

"CHUGHTAİ SANAT ÖDÜLLERİ 2017"
Büyükbalıklı'ya Kadın ve Çocuk Akademisi
YEREL

BÜYÜKBALIKLI'YA KADIN VE ÇOCUK AKADEMİSİ
Miniklerden Tatlıoğlu'na teşekkür ziyareti
YEREL

MİNİKLERDEN TATLIOĞLU'NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Eruhlu çocukların keyfine diyecek yok
YEREL

ERUHLU ÇOCUKLARIN KEYFİNE DİYECEK YOK
Karadavut Hazretleri anıldı
YEREL

KARADAVUT HAZRETLERİ ANILDI
Bursa Festivali'nde 56. yıl coşkusu
YEREL

BURSA FESTİVALİ'NDE 56. YIL COŞKUSU
BUSKİ'den ileri teknoloji uygulamaları
YEREL

BUSKİ'DEN İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
&quot;THY Bursa Bilim Şenliği&quot;nde rekor denemesi
YEREL

"THY BURSA BİLİM ŞENLİĞİ"NDE REKOR DENEMESİ
Dündar: &quot;5 bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz&quot;
YEREL

DÜNDAR: "5 BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ"
&quot;Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri&quot;
YEREL

"PAYİTAHT ÇARŞI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ"
OSMEK'le web dünyasını öğreniyorlar
YEREL

OSMEK'LE WEB DÜNYASINI ÖĞRENİYORLAR
Sokak Hayvanları Refahı Kongresi Nilüfer'de yapılacak
YEREL

SOKAK HAYVANLARI REFAHI KONGRESİ NİLÜFER'DE YAPILACAK
Ellerine fırça alan protokol mensupları binaları boyadı
YEREL

ELLERİNE FIRÇA ALAN PROTOKOL MENSUPLARI BİNALARI BOYADI
&quot;Huzurlu sahneler&quot;
YEREL

"HUZURLU SAHNELER"
Osmangazi'de su kesintisi
YEREL

OSMANGAZİ'DE SU KESİNTİSİ
Bursa'da 300'e yakın firma Rusya ile ticaret yapıyor
YEREL

BURSA'DA 300'E YAKIN FİRMA RUSYA İLE TİCARET YAPIYOR
Nilüfer'de çocuklar kendi sokaklarını tasarladı
YEREL

NİLÜFER'DE ÇOCUKLAR KENDİ SOKAKLARINI TASARLADI
Sınıfta kız arakadaşını öldürüp intihar girişiminde bulundu
YEREL

SINIFTA KIZ ARAKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Büyükşehir'in hizmetleri köylere yağmur gibi yağıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN HİZMETLERİ KÖYLERE YAĞMUR GİBİ YAĞIYOR
BBDSO ünlü şef Allessandro Cedrone'yi ağırladı
YEREL

BBDSO ÜNLÜ ŞEF ALLESSANDRO CEDRONE'Yİ AĞIRLADI
Küçük kızı kurtarmak isterken boğuluyordu
YEREL

KÜÇÜK KIZI KURTARMAK İSTERKEN BOĞULUYORDU

Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Yürekler mazlumlar için atıyor
YEREL

YÜREKLER MAZLUMLAR İÇİN ATIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...