56. Uluslararası Bursa Festivali

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince bu yıl 56'ncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali", 28 Haziran-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bir otelde gerçekleştirilen festivalin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, festivalin 1962'den bu yana gerçekleştirilen geleneksel bir değer olduğunu belirtti.

Şehirlerin kültür ve sanatın yaşatılmasıyla geliştiğini vurgulayan Altepe, "Bursa'nın sanatsal birikimini daha da ileriye taşıyan ve sanatseverleri hayranı oldukları sanatçılarla buluşturan önemli organizasyon için bu yıl da heyecanlıyız. Festival, şehrimizin gururu olmaktan öte kültürleri buluşturan Bursa'yı kültür ve sanatla dünya gündemine taşıyan bir gelenektir. Festivalimiz bu yıl da kente renk katacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en uzun soluklu festivalini gerçekleştirdiklerini aktaran Altepe, "Bu yıl da farklı türlerdeki müziklerin harmanlandığı ve dünyaca ünlü sanatçıların bir araya geldiği özel programıyla Bursalılara keyifli anlar yaşatacak. Dostluğun, kardeşliğin ve barış rüzgarlarının eseceği, toplumların kaynaşmasına destek olacak festival, kente güzellik getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "200 sanatçı arasından seçim yapıldı"

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik de festivali geçen yıl yüzde 100 dolulukla tamamladıklarını anımsatarak, "Festivalin merak ve özlemle bekleniyor olması bizleri mutlu ediyor. Sanata her zamankinden fazla ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Ülkemizin sevilen sanatçılarını ve dünyaca ünlü grupları bu yıl kentimizde ağırlayacağız." dedi.

BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez de dünya müziklerinin en iyi ve en özel örneklerinin Bursa'da sergileneceğini belirterek şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda sanatçı bulmakta zorluk çekiyorduk. Sanatçıların birçoğu Bursa'yı bilmiyor veya gelmek istemiyordu ama son yıllarda festivalimiz dünyaca ünlü menajerlerin de listesinde önemli bir yer tuttu. Tüm menajerler liste gönderip, 'Bizi seçin' diyor. Bu yılki festival için de 200 sanatçı teklifi geldi ve onlar arasından seçim yaptık."

- Festival programı

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM), Kent Müzesi önü ve Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek festival etkinlikleri, 28 Haziran'da Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Anjelika Akbar konseriyle başlayacak.

Şebnem Ferah konseriyle sona erecek festivalin biletleri, online olarak "biletinial.com" adresinden, Zafer Plaza, Kent Meydanı, Korupark BKSTV standı, ÖzdilekPark Nilüfer, Merinos AKKM gişeleri ile etkinlik günlerinde de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu gişesinden alınabilecek.

Festivalde, Gianni Guarracino, Fettah Can, Ankara Devlet Opera ve Balesi "Frida", Ata Demirer ve Orkestrası, Kadebostany, Madcon, Samsun Devlet Opera ve Balesi "Arda Boyları" performans sergileyecek. Ayrıca "Şimdi 90'lar" programında, Yeşim Salkım, Ferda Anıl Yarkın, Reyhan Karaca, Jale, Seçil, Erdal, Hazal, Eda Özülkü ve Metin Özülkü, aynı sahneyi paylaşacak.

"Türk Halk Müziği (THM) Gazinosu" etkinliğinde de Mustafa Keser, Bedia Akartürk, Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe, konser verecek.

- Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

56. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, bu yıl 31'incisi düzenlenecek "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması", 23 ülkeden katılacak halk dansları ekipleriyle 7-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Yarışmaya bu yıl Arjantin, Arnavutluk, Bangladeş, Belarus, Bulgaristan, Bosna Hersek, Cezayir, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, KKTC, Makedonya, Malezya, Moldova, Sri Lanka, Şili ve Tataristan'dan katılım sağlanacak.



