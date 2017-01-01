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Şehit aileleri Afyonkarahisar'da

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:39

AFYONKARAHİSAR (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünün organizasyonuyla 77 şehit ailesi, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmek üzere Afyonkarahisar'a geldi.

Geziye katılan aileler, Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi'ne yerleşti.

Merkezin Müdürü Şeref Karakaya, gezilerin, şehit yakınlarının moral ve motivasyonunu artırmak üzere düzenlendiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Bakanımızın talimatları üzerine, Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği bu gezileri düzenliyoruz." diyen Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu gezilerle şehit ailelerimize bir nebze de olsa acılarını unutturmak, onları tesislerimizin kaplıcalarından faydalandırmak, ailelerimize tarihi yerleri gezdirmek bize onur veriyor. Bu vesileyle devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizin eşlerini, çocuklarını, yakınlarını ve gazilerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. 77 şehidimizin ailesini ağırlıyoruz. Onların iyi vakit geçirmelerini sağlayacağız. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile onlara şehrimizin tarihi ve kültürel yerlerini gezdireceğiz."

Karakaya, misafirlerin yarın kentten ayrılacağını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca şehit ailelerine yönelik her yıl farklı illere gezi düzenleniyor.

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