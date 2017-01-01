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Çaykur Rizespor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:40

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Futbolcular antrenmanda, koşunun ardından pas ve şut çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise yeşil-mavililerin yarı sahada taktik ağırlıklı maç oynadığı bildirildi.

Sakatlığı bulunan Ümit Kurt çalışmada yer almazken, Kweuke'nin ise yedek takım ile çalışması dikkat çekti.

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