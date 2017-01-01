ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile 2 polisin şehit edildiği saldırıya ...

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın ara kararında Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın davaya müşteki sıfatıyla katılma talepleri kabul edildi.
İLGİLİ HABERLER
Marmaris'teki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MARMARİS'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında tüm sanıklar tutuklu yargılanacak
YEREL

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASINDA TÜM SANIKLAR TUTUKLU YARGILANACAK
MİTSO, Milas'a iki fakülte daha istedi
YEREL

MİTSO, MİLAS'A İKİ FAKÜLTE DAHA İSTEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların 44'ünün de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
YEREL

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİ İLE 2 POLİSİN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRIYA İLİŞKİN MUĞLA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLEN DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI SONUNDA ARA KARARINI AÇIKLAYAN MAHKEME HEYETİ, SANIKLARIN 44'ÜNÜN DE TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Köyceğiz'de kaçak içki operasyonu
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
YEREL

BODRUM'DA İÇME SUYU İSALE HATTI PATLADI
Fethiye'de 510 kök kenevir ele geçirildi
YEREL

FETHİYE'DE 510 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Milas'ta otomobil ile tır çarpıştı; 2 yaralı
YEREL

MİLAS'TA OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI; 2 YARALI
Fethiye'de kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı
YEREL

FETHİYE'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü
YEREL

FETHİYE'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ KAZASI: 1 ÖLÜ
FETÖ'nün mahrem imamları adliye sevk edildi
YEREL

FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARI ADLİYE SEVK EDİLDİ
Büyükşehir, Muğla'yı Sosyal Medya Fenomenleri ile Dünya'ya Tanıtıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR, MUĞLA'YI SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ İLE DÜNYA'YA TANITIYOR
&quot;Mein Schiff 5&quot;ten Marmaris'e sezonun ilk ziyareti
YEREL

"MEİN SCHİFF 5"TEN MARMARİS'E SEZONUN İLK ZİYARETİ
Milas'ta otomobil tarlaya uçtu; 2 yaralı
YEREL

MİLAS'TA OTOMOBİL TARLAYA UÇTU; 2 YARALI
Turizmciler asılsız tazminat iddialarına karşı harekete geçti
YEREL

TURİZMCİLER ASILSIZ TAZMİNAT İDDİALARINA KARŞI HAREKETE GEÇTİ
Muğla 14 bin 885 kişi istihdam seferberliği teşvikinden yararlandı
YEREL

MUĞLA 14 BİN 885 KİŞİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TEŞVİKİNDEN YARARLANDI
İlkokul öğrencileri için bahar şenliği
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAHAR ŞENLİĞİ
Marmaris jandarmasından sezon başlangıcı uyuşturucu tacirlerine gözdağı
YEREL

MARMARİS JANDARMASINDAN SEZON BAŞLANGICI UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZDAĞI
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası
YEREL

FETHİYE'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ KAZASI
Marmaris'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MARMARİS'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
FETÖ'nün &quot;üs imamı&quot; Kuzu, &quot;1 dolarını&quot; geri istedi
YEREL

FETÖ'NÜN "ÜS İMAMI" KUZU, "1 DOLARINI" GERİ İSTEDİ
Hindistan turizm heyeti Muğla'da
YEREL

HİNDİSTAN TURİZM HEYETİ MUĞLA'DA
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...